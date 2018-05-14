Финансовые новости
- |
- 14.05.18
- |
- 15:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
LG запустила собственную блокчейн-платформу Monachain
09:32 14.05.2018 |
LG CNS, дочерняя компания LG Corporation, предоставляющая услуги в области информационных технологий, запустила собственный сервис на основе блокчейна.
Как пишет издание, платформа разработана как логистический блокчейн-сервис для сфер финансов, промышленности и коммуникаций. На Monachain доступна система цифровой аутентификации, собственная цифровая валюта и инструменты для управления цепями поставок.
Кроме того, платформа использует новый вид распределенной идентификации (DID), позволяющий подтверждать личные данные и осуществлять платежи с помощью смарт-устройств, говорится в заметке.
Также пользователи Monachain могут зарегистрировать цифровой кошелек и осуществлять финансовые операции. В настоящее время LG CNS ведет переговоры с местными банками, чтобы увеличить аудиторию своей цифровой валюты.
«Более того, Monachain способна повысить продуктивность компаний, поскольку предоставляет цифровую систему управления цепями поставок, повышающую эффективность всего производственного процесса», - отметил представитель LG CNS.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Сбитый летчик. Почему уходит Сурков и чего ждать Украине
|«Любимец» НАБУ: Чем известен умерший судья Бобровник
|Хрупкий «Панцирь». Как беспилотники-камикадзе уничтожают новейшие российские системы ПВО
|Экспортеры не захотели дешево распродавать валютную выручку в пятницу
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|SpaceX запустил самую мощную модификацию ракеты Falcon 9
|Facebook планирует выпустить собственную криптовалюту
|Японские гиганты создадут твердотельные аккумуляторы для электромобилей
|LG запустила собственную блокчейн-платформу Monachain
|4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S с диагональю 50" обойдётся в $380
|Коллекция Рокфеллера ушла с молотка за 830 млн долларов
Это интересно
|Google показала новые возможности Google Maps и Google Lens
|Телевизоры LG обзавелись интеллектуальным помощником Google Assistant
|Госказначейство предупреждает о телефонных мошенниках
|Brabus оценил самый внедорожный «Гелик» в полмиллиона евро
|Goldman Sachs и Apple выпустят совместную кредитную карту в начале 2019г
|Британская марка Rolls-Royce представила первый в своей истории кроссовер
|Компания Volvo Trucks представила вторую модель электрического грузовика