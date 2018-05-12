Финансовые новости
- |
- 12.05.18
- |
- 05:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S с диагональю 50" обойдётся в $380
23:38 11.05.2018 |
Компания Xiaomi представила в семействе «умных» телевизоров Mi TV 4S новую модель, оснащённую дисплеем размером 50 дюймов по диагонали.
Панель обладает разрешением 4К - 3840 × 2160 пикселей. Кроме того, говорится о поддержке HDR. Рамка новинки выполнена из алюминия «авиационного класса».
В составе телевизора применён процессор с четырьмя вычислительными ядрами ARM Cortex-A53, функционирующими на тактовой частоте до 1,5 ГГц. Графическая составляющая полагается на интегрированный контроллер Mali-450 с частотой 750 МГц.
Панель несёт на борту 2 Гбайт оперативной памяти и флеш-модуль вместимостью 8 Гбайт. Оснащение включает сетевой Ethernet-контроллер, три интерфейса HDMI и два порта USB.
Аудиосистема объединяет два 8-ваттных динамика. Комплект поставки включает пульт дистанционного управления с поддержкой беспроводной связи Bluetooth и возможностью распознавания голосовых команд.
В качестве программной оболочки используется Xiaomi PatchWall - интуитивно понятный интерфейс с применением алгоритмов искусственного интеллекта. Он обеспечивает комфортную работу с мультимедийными материалами.
Приобрести смарт-телевизор Xiaomi Mi TV 4S с диагональю 50 дюймов можно будет по ориентировочной цене 380 долларов США.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Европейские деньги для украинского бизнеса: какую помощь предоставляет ЕС
|Аахенский формат. Макрон и Меркель заменили Путина Волкером
|В 2017 Украина продолжила углублять экономические отношения с Европой, - НБУ
|Данилюк допускает заключение еще одной программы сотрудничества с МВФ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S с диагональю 50" обойдётся в $380
|Коллекция Рокфеллера ушла с молотка за 830 млн долларов
|Google Assistant заполучил новые голоса, стал вежливее и вскоре заговорит по-русски
|Google Duplex — искусственный интеллект, который способен сам позвонить за вас в магазин и сделать заказ
|Google показала новые возможности Google Maps и Google Lens
|Телевизоры LG обзавелись интеллектуальным помощником Google Assistant
Это интересно
|Goldman Sachs и Apple выпустят совместную кредитную карту в начале 2019г
|Британская марка Rolls-Royce представила первый в своей истории кроссовер
|Компания Volvo Trucks представила вторую модель электрического грузовика
|IBM запретила своим сотрудникам пользоваться «флешками» и SD-картами
|Смартфон Xiaomi Redmi S2 получил экран HD+ и двойную камеру
|Основатель китайской страховой компании Anbang приговорен к 18-летнему заключению
|Uber показала новый концепт летающего такси