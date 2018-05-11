Google показала новые возможности Google Maps и Google Lens

Во время мероприятия Google I/O поисковый гигант немало времени уделил камере и программному обеспечению, связанному с ней. К примеру, функция Suggested Actions, которая в скором времени появится в приложении Google Photos, посредством искусственного интеллекта найдёт на новых снимках ваших друзей или родственников из списка контактов и сразу предложит отправить им соответствующие фото.

Кроме того, ИИ сможет превращать чёрно-белые фотографии в цветные, на цветных снимках оставлять цветным лишь главный объект, а остальное делать чёрно-белым, самостоятельно накладывать определённые фильтры для улучшения снимков и превращать фотографии текстовых документов в файлы pdf.





Улучшили также и картографический сервис. К примеру, появилась навигация в режиме реального времени с интеграцией камеры, причём можно даже «выпустить» на экран виртуального питомца, который подскажет путь. Аналогичным образом на экране могут появляться подсказки о различных местах, объектах и так далее. Такая функциональность явно пригодится для умных очков в будущем.

В Google Lens появилась функция Smart Selection, которая позволит автоматически определять и выделять текст на снимках. Улучшили и функцию определения разнообразных объектов. Также приложение Google Lens будет интегрировано в стандартные приложения камеры у многих производителей. К частности, у LG, Motorola, Sony, Xiaomi, Nokia, TCL, OnePlus и Asus.