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Google показала новые возможности Google Maps и Google Lens
18:21 11.05.2018 |
Во время мероприятия Google I/O поисковый гигант немало времени уделил камере и программному обеспечению, связанному с ней. К примеру, функция Suggested Actions, которая в скором времени появится в приложении Google Photos, посредством искусственного интеллекта найдёт на новых снимках ваших друзей или родственников из списка контактов и сразу предложит отправить им соответствующие фото.
Кроме того, ИИ сможет превращать чёрно-белые фотографии в цветные, на цветных снимках оставлять цветным лишь главный объект, а остальное делать чёрно-белым, самостоятельно накладывать определённые фильтры для улучшения снимков и превращать фотографии текстовых документов в файлы pdf.
Улучшили также и картографический сервис. К примеру, появилась навигация в режиме реального времени с интеграцией камеры, причём можно даже «выпустить» на экран виртуального питомца, который подскажет путь. Аналогичным образом на экране могут появляться подсказки о различных местах, объектах и так далее. Такая функциональность явно пригодится для умных очков в будущем.
В Google Lens появилась функция Smart Selection, которая позволит автоматически определять и выделять текст на снимках. Улучшили и функцию определения разнообразных объектов. Также приложение Google Lens будет интегрировано в стандартные приложения камеры у многих производителей. К частности, у LG, Motorola, Sony, Xiaomi, Nokia, TCL, OnePlus и Asus.
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