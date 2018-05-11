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Телевизоры LG обзавелись интеллектуальным помощником Google Assistant
13:32 11.05.2018 |
Компания LG объявила о том, на её телевизорах отныне доступен интеллектуальный голосовой помощник Google Assistant.
О том, что LG планирует реализовать поддержку Google Assistant, стало известно в первых числах нынешнего года. Тогда сообщалось, что этот ассистент будет сосуществовать с фирменным персональным помощником LG, связанным с операционной системой webOS.
И вот теперь сообщается, что интеграция Google Assistant завершена. Этот помощник доступен на ТВ-панелях LG модельного ряда 2018 года, включая телевизоры OLED TV и SUPER UHD TV с системой ThinQ AI.
Утверждается, что поддержка Google Assistant предоставит пользователям ещё больше удобств. Взаимодействовать с помощником можно при помощи голосовых команд через пульт дистанционного управления телевизора - дополнительные устройства не требуются.
Google Assistant позволит запрашивать различную информацию, выполнять повседневные задачи, а также взаимодействовать с совместимой бытовой техникой, например, с осветительными приборами. По сути, в данном случае ТВ-панель превращается в центр управления «умным» домом.
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