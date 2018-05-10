Смартфон Xiaomi Redmi S2 получил экран HD+ и двойную камеру

Компания Xiaomi, как и ожидалось, представила сегодня, 10 мая, смартфон среднего уровня Redmi S2, функционирующий под управлением операционной системы Android 8.1 (Oreo) с надстройкой MIUI 9.

Аппарат оборудован 2.5D-экраном размером 5,99 дюйма по диагонали. Применена панель формата HD+ с соотношением сторон 18:9. Разрешение составляет 1440 × 720 точек. Яркость достигает 450 кд/м2, обеспечивается 70,8-процентный охват цветового пространства NTSC.

В тыльной части корпуса установлена сдвоенная камера на основе сенсоров с 12 и 5 млн пикселей. Сообщается о системе фазовой автофокусировки и о светодиодной вспышке. Кроме того, сзади располагается дактилоскопический сканер. Во фронтальной части размещена 16-мегапиксельная камера со вспышкой.

«Сердце» новинки - процессор Snapdragon 625 с восемью вычислительными ядрами ARM Cortex-A53 (до 2,0 ГГц) и графическим ускорителем Adreno 506. Покупатели смогут выбирать между версиями с 3 и 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-модулем вместимостью соответственно 32 и 64 Гбайт.

Оснащение включает адаптеры Wi-Fi 802.11a/b/g/n и Bluetooth 4.2, приёмник GPS/ГЛОНАСС, инфракрасный порт. Реализована система Dual SIM (nano + nano + microSD). Размеры составляют 160,73 × 77,26 × 8,1 мм, вес - 170 граммов. Установлен аккумулятор ёмкостью 3080 мА·ч.

Как всегда продукция Xiaomi радует доступностью. Младшая версия Xiaomi Redmi S2 обойдётся примерно в 160 долларов США, старшая - в 200 долларов.