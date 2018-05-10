Telegram тестирует сервис по идентификации пользователей для своей блокчейн-платформы TON - газета

Telegram тестирует в закрытом режиме сервис по идентификации пользователей для своей блокчейн-платформы TON, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на собственные источники.

Сервис под названием Telegram Passport позволяет единожды загрузить все необходимые для идентификации пользователя документы в мессенджер и передавать их после того сервисам партнерам. Это даст возможность пользоваться услугами компаний-партнеров как внутри мессенджера, так и на основных сайтах партнеров.

Сервис сможет собирать паспорта, загранпаспорта, водительские права, коммунальные счета, справки о банковских счетах и другие документы, а также просить пользователя сфотографироваться. Доступа к персональным данным и копиям документов у Telegram не будет, он останется только у пользователя - пока он сам не даст согласия на их передачу.

По данным издания, Telegram Passport может заработать к началу лета, тогда же с его помощью можно будет воспользоваться услугами нескольких партнеров. Сервисы-партнеры, получив и расшифровав исходные данные, будут сами верифицировать их в соответствии со своими стандартами.

В феврале-марте Telegram в ходе двух этапов pre-ICO привлек $1,7 млрд от небольшой группы частных инвесторов - на развитие собственного блокчейн-проекта Telegram Open Network (TON), а также одноименного мессенджера.

Проект Telegram нацелен на создание цифрового актива, который в конечном счете стал бы широко распространенным средством платежа. Проект включает в себя разработку мультиблокчейновой архитектуры, способной справляться с такими объемами сделок и обеспечить достаточную скорость, чтобы конкурировать с Visa Inc. и Mastercard Inc., следует из инвестпредложения.

Сообщалось, что в числе участников pre-ICO Telegram глава Qiwi Сергей Солонин, фонд TMT Investments, миллиардер Роман Абрамович, экс-совладелец "Вимм-Билль-Данна" Давид Якобашвили и сооснователь инвесткомпании DST Юрий Мильнер.

При этом от проведения публичного ICO компания отказалась, сообщала газета The Wall Street Journal в начале мая.И

