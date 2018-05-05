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Huawei запатентовала игровые часы
11:06 05.05.2018 |
В базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO) был обнаружен патент, который был зарегистрирован компанией Huawei в декабре прошлого года.
В патенте описываются игровые умные часы, управлять которыми, в частности, можно будет при помощи ремешка и различных жестов. Часы будут распознавать легкие прикосновения, нажатия, смахивания, встряхивания, повороты и прочие действия. В зависимости от того, расположены часы горизонтально или вертикально, эти действия могут означать различные функции.
В гоночной игре, например, одна часть ремешка может отвечать за рулевое управление, а вторая - за ускорение и торможение. На следующей иллюстрации видно, как ремешок можно быть использовать в играх типа Super Mario.
Кроме того, в различных приложениях ремешок можно будет задействовать для выбора текста, приближения изображения, спуска затвора камеры и так далее.
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