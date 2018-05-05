Дорожка для спортивной ходьбы Xiaomi выйдет в конце мая

Последние пару недель на площадке коллективного финансирования успешно продвигается сбор средств на выпуск умной дорожки для спортивной ходьбы Xiaomi WalkingPad Mini Walk Smart Treadmill.

Производитель уже определился с датой выхода WalkingPad Mini Walk Smart Treadmill, которая намечена на 31 мая этого года. Дорожка будет предлагаться по цене 270 долларов.





Дорожка примечательна тем, что она легко складывается для хранения и является довольно миниатюрной (толщина в сложенном состоянии равна 12,9 см). Несмотря на то, что она выглядит как беговая дорожка, быстро побегать на ней не получится. Диапазон скоростей составляет от 0,5 до 6 км/ч. Верхний предел соответствует средней скорости спортивной ходьбы.

Конструкция корпуса выдерживает нагрузку до 90 кг, размеры полотна в плане составляют 1200 х 415 мм. Предусмотрена автоматическая регулировка скорости, при которой дорожка ускоряется, если пользователь приближается к верхнему краю, и наоборот.

Xiaomi WalkingPad Mini Walk Smart Treadmill интегрируется в систему умного дома Xiaomi, поэтому на телевизоре или смартфоне в ходе тренировки может отображаться статистика.