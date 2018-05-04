Xiaomi осваивает рынок потокового воспроизведения музыки и видео

Компания Xiaomi сообщила о том, что она намеревается покорять рынок приложений для потокового воспроизведения музыки и видео. Начнет китайский производитель с Индии, где компания уже является самым успешным поставщиком смартфонов и имеет огромную базу пользователей.

Xiaomi в партнерстве с компанией Hungama сообщила о запуске в Индии приложений Mi Music и Mi Video, при помощи которых владельцы смартфонов Xiaomi получат бесплатный доступ к 10 млн. музыкальных композиций на 13 языках и 500 тыс. видеоконтента, 80% из которого будет бесплатным. При желании скачать песни для оффлайнового прослушивания необходимо оформить подписку, которая обойдется в 14 долларов в год.

Приложение Mi Video будет совместимо с умными телевизорами и позволит дублировать картинку со смартфона. В Mi Video будет поддержка субтитров, частных папок, фильтры по жанру, рекомендации, режим картинка в картинка и проч.

Приложение Mi Music оснащено функциональностью Dynamic Lyrics, которая позволяет показывать текст воспроизводимой композиции. Вы можете промотать по тексту и выбрать желаемую часть, а плеер автоматически перемотает песню на это место.