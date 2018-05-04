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Новый дрон Xiaomi стоит всего 64 доллара
15:01 04.05.2018 |
Компания Xiaomi представила недорогой дрон. Некоторые источники называют его Mi Rabbit Remote Control Drone, а некоторые - Mitu Mini RC Drone.
Как бы там ни было, он стоит всего 64 доллара. Аппарат очень компактный: он весит всего 88 г и характеризуется габаритами 91 х 91 х 38 мм без учёта пропеллеров.
В основе дрона лежит неназванная четырёхъядерная платформа с частотой 1,2 ГГц. Для съёмки видео и фото имеется камера разрешением всего 2 Мп. Она способна снимать видео 720p.
Дальность модуля Wi-Fi составляет всего 50 м, то есть далеко от себя дрон отпустить не выйдет. К тому же максимальная высота, на которую может подниматься дрон, составляет лишь 25 м. Автономность также не поразит. Аккумулятора ёмкостью 920 мА·ч хватит лишь на 10 минут.
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