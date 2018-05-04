NASA показало компактный ядерный реактор KRUSTY, который можно будет использовать при высадке на другие планеты

Несмотря на то, что многим это до сих пор кажется фантастикой, относительно скоро человечество доберётся до Марса. Вряд ли первый пилотируемый полёт к Красной планете будет совершён в ближайшие несколько лет, но пусть даже через 10 лет - всё равно это весьма и весьма близкое будущее в масштабах подобного события.

Но для более поздних миссий, которые будут подразумевать посадку на планету и нахождение там людей на протяжении какого-то времени, необходимы подходящие источники энергии. Собственно, они необходимы и для лунных миссий такого же формата. Солнечные электростанции для этих целей подходят не очень хорошо, так как на Луне ночь длится две земных недели, а на Марсе солнечной энергии существенно меньше, да и мощные пылевые бури там - явление достаточно частое.

Как стало известно, в NASA совместно с Администрацией по национальной ядерной безопасности (National Nuclear Security Administration; NNSA) разработало подходящий для миссий на другие планеты компактный ядерный реактор. Установка называется Kilopower Reactor Using Stirling Technology (KRUSTY). Её уже успели испытать в конце прошлого года, так что это вовсе не концепт.

Данный реактор способен генерировать до 10 кВт мощности непрерывно на протяжении 10 лет. Да, мощность не очень велика, но не факт, что к моменту первых миссий её не увеличат. К тому же никто не запрещает взять с собой несколько подобных реакторов.

Силовая установка использует уран-235. Пассивные натриевые тепловые трубки передают тепло на двигатели Стирлинга, которые генерируют электроэнергию.

К сожалению, массогабаритные параметры установки не сообщаются, но на фото ниже можно видеть, что она достаточно компактна.

Отметим, что металлическая труба сверху не является частью реактора. Это элемент конструкции вакуумной трубы, в которой проводились испытания. К слову, во время испытаний учёные имитировали различные нештатные ситуации, включая неисправность двигателей или повреждение тепловых трубок. Установка оставалась стабильной и продолжала работу.