Финансовые новости
- |
- 04.05.18
- |
- 17:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
NASA показало компактный ядерный реактор KRUSTY, который можно будет использовать при высадке на другие планеты
09:20 04.05.2018 |
Несмотря на то, что многим это до сих пор кажется фантастикой, относительно скоро человечество доберётся до Марса. Вряд ли первый пилотируемый полёт к Красной планете будет совершён в ближайшие несколько лет, но пусть даже через 10 лет - всё равно это весьма и весьма близкое будущее в масштабах подобного события.
Но для более поздних миссий, которые будут подразумевать посадку на планету и нахождение там людей на протяжении какого-то времени, необходимы подходящие источники энергии. Собственно, они необходимы и для лунных миссий такого же формата. Солнечные электростанции для этих целей подходят не очень хорошо, так как на Луне ночь длится две земных недели, а на Марсе солнечной энергии существенно меньше, да и мощные пылевые бури там - явление достаточно частое.
Как стало известно, в NASA совместно с Администрацией по национальной ядерной безопасности (National Nuclear Security Administration; NNSA) разработало подходящий для миссий на другие планеты компактный ядерный реактор. Установка называется Kilopower Reactor Using Stirling Technology (KRUSTY). Её уже успели испытать в конце прошлого года, так что это вовсе не концепт.
Данный реактор способен генерировать до 10 кВт мощности непрерывно на протяжении 10 лет. Да, мощность не очень велика, но не факт, что к моменту первых миссий её не увеличат. К тому же никто не запрещает взять с собой несколько подобных реакторов.
Силовая установка использует уран-235. Пассивные натриевые тепловые трубки передают тепло на двигатели Стирлинга, которые генерируют электроэнергию.
К сожалению, массогабаритные параметры установки не сообщаются, но на фото ниже можно видеть, что она достаточно компактна.
Отметим, что металлическая труба сверху не является частью реактора. Это элемент конструкции вакуумной трубы, в которой проводились испытания. К слову, во время испытаний учёные имитировали различные нештатные ситуации, включая неисправность двигателей или повреждение тепловых трубок. Установка оставалась стабильной и продолжала работу.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ніна Южаніна: НБФБ не чіпатиме бізнес за умови, що буде упереджувати виникнення різних схем
|Объем реализованной в Украине промпродукции в I кв. вырос на 16,7% - Госстат
|Оккупанты пересмотрят право собственности жителей Крыма
|Без кумулятивного эффекта. Билецкий и Тягнибок истощают друг друга
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Xiaomi осваивает рынок потокового воспроизведения музыки и видео
|Новый дрон Xiaomi стоит всего 64 доллара
|NASA показало компактный ядерный реактор KRUSTY, который можно будет использовать при высадке на другие планеты
|Ученым удалось создать синтетические эмбрионы из стволовых клеток
|Twitter призвал всех пользователей сменить пароли из-за ошибки в системе
|Как урегулировать конфликты на работе
|США могут запретить продажи китайских смартфонов — Reuters
Это интересно
|Флагманский смартфон LG G7 ThinQ получил очень яркий экран и защиту от физических воздействий
|Значительные частные инвестиции позволили Telegram отказаться от публичного ICO - WSJ
|Состоялся официальный дебют смартфонов Samsung Galaxy A6 и Galaxy A6+
|Последняя работа Хокинга решила парадокс параллельных вселенных
|Amazon сделает голосовой помощник Alexa ещё “умнее”
|Гарнитура виртуальной реальности Oculus Go поступила в продажу по цене $199
|Apple готовит VR- и AR-гарнитуру с двумя 8K-дисплеями