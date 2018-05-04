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Twitter призвал всех пользователей сменить пароли из-за ошибки в системе
08:04 04.05.2018 |
Сервис микроблогов Twitter посоветовал своим пользователям, число которых во всем мире превышает 300 млн человек, сменить пароли от аккаунтов. Из-за технической ошибки пароли оказались доступны во внутренней сети компании в открытом виде. Об этом в ночь на пятницу, 4 мая, сообщается в блоге технического директора Twitter Парага Агравала.
"Когда вы устанавливаете пароль для своего Twitter-аккаунта, мы используем технологию, которая маскирует его, чтобы никто в компании не мог его увидеть. Недавно мы обнаружили ошибку, из-за которой пароли хранились незамаскированными во внутреннем журнале", - говорится в сообщении. По словам Агравала, ошибка была исправлена и "нет никаких признаков проникновения или неправомерного использования" паролей.
Тем не менее, социальная сеть рекомендует пользователям в качестве меры предосторожности сменить нынешний пароль в Twitter и на всех других сайтах, где использовался такой же пароль.
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