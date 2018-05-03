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Флагманский смартфон LG G7 ThinQ получил очень яркий экран и защиту от физических воздействий
09:53 03.05.2018 |
LG Mobile представила миру следующий флагманский смартфон G-серии - модель G7 ThinQ. Южнокорейский производитель предпринял попытку объединить в своём устройстве всё то лучшее, что могут предложить топовые мобильные гаджеты от сторонних брендов, и таким образом оказаться в самом центре внимания. А чтобы заинтересовать пользователя, LG G7 ThinQ был создан бескомпромиссным решением, сочетающим в себе действительно уникальные компоненты: оригинальный дисплей, камеру с продвинутыми программными возможностями благодаря ИИ-подобному поведению софта, максимальный уровень пыле- и влагозащиты. Музыкальная составляющая смартфона также не подкачала. LG G7 ThinQ готов предложить будущему владельцу не просто фирменный Hi-Fi Quad DAC, но и поддержку формата многоканального звука DTS:X в дополнение к стереодинамикам Boombox Speaker с громкостью звучания на уровне портативной акустики.
«Лицом» G7 ThinQ значится панель FullVision MLCD+ с диагональю 6,1 дюйма и разрешающей способностью 3120 × 1440 точек. Отметим, что соотношение сторон в дисплее равняется нестандартным 19,5:9. Отдельной гордостью производителя стала максимальная яркость экрана в 1000 нит, а также 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Защиту всего этого добра от механических повреждений обеспечивает стекло Gorilla Glass 5. Увы, но LG не сумела обойти стороной актуальную дизайнерскую тенденцию в виде столь «любимого» многими пользователями выреза на экране.
В качестве компромисса для ярых противников данного решения разработчики предлагают программно избавиться от мозолящего глаз «островка». Один из пунктов в настройках будет отвечать за затемнение участка дисплея, соответствующего по высоте вырезу под динамик. В таком случае удастся достигнуть эффекта сплошной чёрной полосы в верхней части экрана G7 ThinQ, на которой останутся лишь системные индикаторы и значки с уведомлениями.
«Сердцем» LG G7 ThinQ, как и подобает флагману 2018 года, выступила SoC Snapdragon 845. Базовая версия (только для США) оснащается 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти, в то время как топовая комплектация получила 6 Гбайт ОЗУ и 128-Гбайт флеш-накопитель. Предусмотрен слот для карт microSD объёмом до 2 Тбайт.
Акцент на фотопотенциал G7 ThinQ обусловлен, прежде всего, продвинутой аппаратной частью смартфона - тыльной камеры с широкоугольным объективом, состоящей из двух 16-Мп сенсоров (роль главного досталась, по всей видимости, Sony IMX351) с диафрагмами f/1,6 и f/1,9 соответственно. Вспомогательный модуль обеспечит дополнительный обзор в пределах 107°.
Интеллектуальная обработка фотоснимков, автоматический выбор наиболее подходящего режима съёмки, распознавание объектов в кадре для их последующей коррекции, а также 32 голосовые команды через Google Assistant для дистанционной работы с камерой обеспечивают LG G7 ThinQ превосходство над конкурентами. При этом для вызова цифрового ассистента от Google в смартфоне предусмотрена отдельная кнопка на торце. Фронтальная камера представлена 8-Мп сенсором с диафрагмой f/1,9 и углом обзора в 90°.
Что касается установленного во флагманский гаджет аккумулятора, то здесь авторам G7 ThinQ особо гордиться нечем. Ёмкость батареи составляет всего 3000 мА·ч. Заявлена поддержка Qi-стандарта для индукционной передачи энергии беспроводным путём, а также быстрой проводной зарядки при подключении по Type-С.
К числу козырей, припасённых LG, можно отнести 32-битный ЦАП разработки ESS и поддержку технологии объёмного звучания DTS:X. Не тронутым остался и 3,5-мм аудиоразъём. Корпус G7 ThinQ с размерами 153,2 × 71,9 × 7,9 мм и массой 162 г был спроектирован таким образом, чтобы усиливать звук из динамиков и обеспечивать громкость, сравнимую с громкостью небольших портативных колонок.
Кроме того, LG G7 ThinQ может похвастаться защитой от пыли и влаги по стандарту IP68 в совокупности с военной сертификацией MIL-STD-810G, возможностью одновременной работы с двумя SIM (некоторые региональные версии с гибридным слотом), беспроводными соединениями Bluetooth 5.0 и Wi-Fi a/b/g/n/ac.
Модель G7 ThinQ будет поставляться с предустановленной операционной системой Android 8.0 Oreo и фирменным интерфейсом, включающим в себя пакет ИИ-софта AI Pack 2.0. Устройство станет доступным в чёрном, сером, синем и красном цвете. В ходе презентации сроки поступления смартфона в продажу и ценовой диапазон заявленных модификаций озвучены не были.
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