Значительные частные инвестиции позволили Telegram отказаться от публичного ICO - WSJ

Компания Telegram Group Inc., владеющая мессенджером Telegram, отказалась от публичного первичного размещения токенов (Initial Coin Offerings, ICO), поскольку уже привлекла значительные объемы денежных средств, продавая свою криптовалюту Gram небольшой группе частных инвесторов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В рамках двух этапов размещения криптовалюты среди менее чем 200 инвесторов Telegram Group получила $1,7 млрд - рекорд в истории ICO на тот момент (второй этап завершился в марте). Тогда компания не исключала проведения еще одного или более размещений.

Вместе с тем источник WSJ отметил, что точные причины отказа от публичного ICO неизвестны. В их число могут входить и изменения регулирования за последнее время.

Компания не дает публичных комментариев об ICO.

Telegram планирует направить привлеченные средства на развитие блокчейна Telegram Open Network (TON), а также одноименного мессенджера. По словам представителей компании, число активных пользователей мессенджера превышает 200 млн человек, и ежедневно в нем регистрируются порядка 700 тыс. новых пользователей.

Проект Telegram нацелен на создание цифрового актива, который в конечном счете стал бы широко распространенным средством платежа, "альтернативой Visa/Mastercard в условиях новой децентрализованной экономики", говорилось в 23-страничном описании планов компании. Проект включает в себя разработку мультиблокчейновой архитектуры, способной справляться с такими объемами сделок и обеспечить достаточную скорость, чтобы конкурировать с Visa и Mastercard.

Участникам ICO предлагалось инвестировать в так называемое "Простое соглашение о будущих токенах" (SAFT), представляющее собой контракт, который дает инвестору право на цифровые активы после получения ими листинга на криптовалютных биржах.

