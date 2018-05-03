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Состоялся официальный дебют смартфонов Samsung Galaxy A6 и Galaxy A6+
08:50 03.05.2018 |
Компания Samsung выпустила долгожданный пресс-релиз, который стал отправной точкой для смартфона Galaxy A6 и её укрупнённой версии «в лице» модели Galaxy A6+. Удивить характеристиками мобильных новинок южнокорейскому производителю не удалось, так как достоверная информация о технических особенностях обоих гаджетов была опубликована за несколько дней до официальной презентации. Правда, как это часто бывает, не обошлось без неточностей, которые были устранены Samsung.
Модель Galaxy A6 получила матрицу Super AMOLED с диагональю 5,6 дюйма и весьма скромным по сегодняшним меркам разрешением 1480 × 720 пикселей. По части дизайна рассматриваемый смартфон кажется самым заурядным устройством без претензии на эстетическое совершенство в отличие от флагманского Galaxy S9. Рамки над экраном и пространство под дисплеем напоминают о принадлежности Galaxy A6 к среднему классу, так что на фоне конкурентов аналогичного уровня смартфону Samsung похвастаться особо нечем.
В основу младшей модификации лёг восьмиядерный чип Exynos 7870, в тандеме к которому предлагаются или 3 Гбайт, или же 4 Гбайт оперативной памяти. Ёмкость встраиваемого в Galaxy A6 флеш-накопителя может составлять 32/64 Гбайт. Если пользователю не будет хватать встроенной памяти даже в топовой версии устройства, то на помощь всегда готовы прийти карты microSD объёмом до 256 Гбайт включительно.
На тыльной стороне Galaxy A6 разместилась камера, состоящая из одного модуля - 16-Мп сенсора с диафрагмой f/1,7. Дактилоскопический сканер расположился чуть ниже. За видеосвязь в смартфоне отвечает камера с аналогичным разрешением в 16 Мп, но уже с диафрагмой f/1,9 и постоянным фокусным расстоянием. Обе камеры имеют LED-вспышку для съёмки при недостаточном освещении.
Также Samsung указала в спецификации к устройству:
* чип NFC для платежей через Samsung Pay;
* модуль Bluetooth 4.2 LE (изначально говорилось о поддержке Bluetooth 5.0);
* аккумуляторную батарею на 3000 мА·ч.
* металлический корпус с размерами 149,9 × 70,8 × 7,7 мм;
* предустановленную ОС Android 8.0.
Что касается смартфона Samsung Galaxy A6+, то в визуальном плане он мало чем отличается от стандартной версии за исключением размеров экрана и объектива второй камеры на обратной стороне. Базой для гаджета выбраны:
* экран Super AMOLED с диагональю 6 дюймов стандарта FHD+;
* SoC Snapdragon 450;
* 3/4 Гбайт оперативной памяти;
* 32/64-Гбайт флеш-накопитель (слот для карт microSD - присутствует).
Тыльная камера состоит из головного сенсора с разрешением 16 Мп и диафрагмой f/1,7, а также вспомогательного 5-Мп модуля. Фронтальная камера также подверглась доработке в сравнении с предшественником благодаря использованию сенсора на 24 Мп. А вот аккумулятор, увы, подкачал: вселявшие надежду упоминания о 5000 мА·ч на деле оказались всего 3500 мА·ч.
Отметим, что модель Galaxy A6 Plus - устройство явно не для женской руки, о чём свидетельствуют габариты 160,2 × 75,7 × 7,9 мм. Кроме того, обе новинки не прошли сертификацию по стандарту IPxx.
В продажу Samsung Galaxy A6 и Samsung Galaxy A6+ поступят в этом месяце. Смартфоны поступят в продажу по цене около €340 за топовую версию Galaxy A6 и €370 за Galaxy A6+ в максимальной комплектации.
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