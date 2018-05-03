Amazon сделает голосовой помощник Alexa ещё “умнее”

Голосовые помощники нового поколения показали, что подобные системы действительно достигли того уровня, когда способны понимать простую человеческую речь без идеально сформулированных фраз, распознавать контекст и так далее. Конечно, всё это пока работает не так, как хотелось бы, но прогресс за последние несколько лет весьма внушительный.

Amazon Alexa - самый распространённый голосовой ИИ нового поколения. Это стало возможным благодаря тому, что Amazon сделала его открытым для сторонних разработчиков. В итоге сейчас имеется более 40 000 дополнительных навыков, созданных для Alexa сторонними специалистами.

Как сообщается на сайте компании, сейчас в рамках инициативы Alexa Brain ведётся работа над тремя основными технологиями, которые сделают Alexa ещё более «умной».

Первая - связка навыков. Сейчас каждый навык существует как бы отдельно. По сути, это отдельные приложения для Alexa, добавляющие ей новые функции. Однако в Amazon работают над тем, чтобы навыки функционировали более слаженно.

Вторая - контекстный перенос. Тут всё просто. Alexa и сейчас понимает контекст, но вторая фраза всё равно должна начинаться с обращения к ИИ. Вскоре это уберут и повторное обращение не потребуется.

Третья технология - память. По сути, это условные заметки, но не сделанные в каком-то приложении, к которому у Alexa есть доступ, а хранящиеся непосредственно в памяти голосового помощника. К примеру, Alexa можно будет попросить запомнить какую-то дату, какой-то номер телефона и так далее. Для тех, кто уже сейчас привык в большей степени полагаться на голосовые ИИ, такие возможности сделают использование соответствующих устройств ещё более простым и удобным.