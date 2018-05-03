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Amazon сделает голосовой помощник Alexa ещё “умнее”
21:48 02.05.2018 |
Голосовые помощники нового поколения показали, что подобные системы действительно достигли того уровня, когда способны понимать простую человеческую речь без идеально сформулированных фраз, распознавать контекст и так далее. Конечно, всё это пока работает не так, как хотелось бы, но прогресс за последние несколько лет весьма внушительный.
Amazon Alexa - самый распространённый голосовой ИИ нового поколения. Это стало возможным благодаря тому, что Amazon сделала его открытым для сторонних разработчиков. В итоге сейчас имеется более 40 000 дополнительных навыков, созданных для Alexa сторонними специалистами.
Как сообщается на сайте компании, сейчас в рамках инициативы Alexa Brain ведётся работа над тремя основными технологиями, которые сделают Alexa ещё более «умной».
Первая - связка навыков. Сейчас каждый навык существует как бы отдельно. По сути, это отдельные приложения для Alexa, добавляющие ей новые функции. Однако в Amazon работают над тем, чтобы навыки функционировали более слаженно.
Вторая - контекстный перенос. Тут всё просто. Alexa и сейчас понимает контекст, но вторая фраза всё равно должна начинаться с обращения к ИИ. Вскоре это уберут и повторное обращение не потребуется.
Третья технология - память. По сути, это условные заметки, но не сделанные в каком-то приложении, к которому у Alexa есть доступ, а хранящиеся непосредственно в памяти голосового помощника. К примеру, Alexa можно будет попросить запомнить какую-то дату, какой-то номер телефона и так далее. Для тех, кто уже сейчас привык в большей степени полагаться на голосовые ИИ, такие возможности сделают использование соответствующих устройств ещё более простым и удобным.
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