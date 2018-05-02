Amazon защитит свои домены от использования для обхода блокировок

Компания Amazon объявила о введении новых правил защиты доменов сервиса Amazon CloudFront, которые предполагают запрет на использование сетей Amazon для доменного фронтирования (domain fronting), ​позволяющего перенаправлять трафик на собственные серверы через маскировочный домен. Об этом во вторник, 1 мая, сообщается в блоге компании.

Среди всего прочего фронтирование применяется для обхода блокировок. Именно этот способ использовал мессенджер Telegram для преодоления запрета Роскомнадзора.

В Amazon эту инициативу объяснили необходимостью бороться с мошенниками. "Ни один из клиентов не хотел бы узнать, что кто-то другой маскируется под его домен", - пояснили в компании.

В борьбе с Telegram

Роскомнадзор по решению суда начал с 16 апреля блокировать мессенджер Telegram после отказа руководства компании предоставить российским спецслужбам ключи шифрования. Для обхода блокировок Telegram использовал IP-адреса Amazon Web Services и Google Cloud. В ответ Роскомнадзор начал массово блокировать и их. Уже 17 апреля число заблокированных IP-адресов достигло 19 млн, что привело к многочисленным сбоям в работе интернет-ресурсов.

19 апреля Google запретила использовать доменное фронтирование на своих сетях.