Samsung представила шесть эксклюзивных сериалов для своих устройств виртуальной реальности

Компания Samsung не является самым активным игроком рынка виртуальной реальности, но просто потому, что её смартфоны самые распространённые в мире, гарнитур VR, предназначенных для работы с этими смартфонами, соответственно, также продаётся немало.

А чтобы продавать такие устройства, для них нужен контент. Samsung, понимая это, представила инициативу под названием Pilot Season. Она направлена на то, чтобы заинтересовать сторонних кинематографистов создавать контент для виртуальной реальности. В рамках инициативы Samsung представила по одной пилотной серии сразу шести экспериментальных сериалов.

Сериалы называются &Design, Bro Bots, The Interpretation of Dreams, Lightcatcher, Sam's Surreal Gems и Voyages - Pilot.





Создатели этих сериалов в своё время были выбраны компанией Samsung и получили гранты на съёмки, а также возможность использовать камеры 360 Round. Можно предположить, что, если такой контент заинтересует потребителей, Samsung продолжит стимулировать его создателей.