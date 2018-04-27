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Samsung представила шесть эксклюзивных сериалов для своих устройств виртуальной реальности
10:37 27.04.2018 |
Компания Samsung не является самым активным игроком рынка виртуальной реальности, но просто потому, что её смартфоны самые распространённые в мире, гарнитур VR, предназначенных для работы с этими смартфонами, соответственно, также продаётся немало.
А чтобы продавать такие устройства, для них нужен контент. Samsung, понимая это, представила инициативу под названием Pilot Season. Она направлена на то, чтобы заинтересовать сторонних кинематографистов создавать контент для виртуальной реальности. В рамках инициативы Samsung представила по одной пилотной серии сразу шести экспериментальных сериалов.
Сериалы называются &Design, Bro Bots, The Interpretation of Dreams, Lightcatcher, Sam's Surreal Gems и Voyages - Pilot.
Создатели этих сериалов в своё время были выбраны компанией Samsung и получили гранты на съёмки, а также возможность использовать камеры 360 Round. Можно предположить, что, если такой контент заинтересует потребителей, Samsung продолжит стимулировать его создателей.
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