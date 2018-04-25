Xiaomi в рамках подготовки к IPO обещает ограничить рентабельность - СМИ

Подготовка китайского производителя электроники Xiaomi Corp. к IPO, в рамках которого он рассчитывает на оценку стоимости в $100 млрд, запомнится инвесторам крайне необычным шагом: как сообщает агентство Bloomberg, компания намерена ограничить рентабельность от производства устройств.

В полученном агентством сообщении Xiaomi обещает навсегда ограничить чистую рентабельность для смартфонов и любых других устройств уровнем в 5%. Если же в течение календарного года маржа превысит этот уровень, излишки чистой прибыли будут распределены среди пользователей компании.

Тем самым Xiaomi сигнализирует о желании сделать ставку на развитие сервисов и повысить их долю в выручке и прибыли, отмечают эксперты. Столь жесткое ограничение свидетельствует об уверенности китайской компании в том, что сервисы, включая стриминг видео, интернет-финансы и рекламу, обеспечат ей стабильно высокую прибыль.

По словам Николь Пэн из Canalys, подобным непривычным для рынка заявлением Xiaomi выражает уверенность не только в собственных возможностях, но и в перспективах потребления цифровых услуг в Китае.

Пока же 5% чистой рентабельности - недостижимая для Xiaomi величина, поскольку пятый по величине производитель смартфонов в мире пытается опередить конкурентов, продавая мобильные устройства с современными технологиями по более низким ценам. По данным Counterpoint Research, в III квартале прошлого года Xiaomi заработала лишь $2 с каждого устройства. Bloomberg оценивает среднюю стоимость устройств примерно $200, то есть чистая рентабельность составила всего 1%.

Для сравнения: Apple и Samsung, цены на устройства которых существенно выше, заработали соответственно $151 и $31 на каждом отгруженном смартфоне, а лидер китайского рынка Huawei - $15.

Xiaomi близка к подаче заявки на листинг в Гонконге. Кроме того, она собирается разместить депозитарные расписки для инвесторов в материковом Китае. IPO компании может стать крупнейшим с размещения Alibaba на $25 млрд в 2014 году - все будет зависеть от того, какую долю акций Xiaomi выставит на продажу.

Китай в обозримом будущем ждет целая череда многомиллиардных IPO: о выходе на открытый рынок говорят также сервисы вызова таки Didi Chuxing и Meituan Dianping, онлайн-ритейлер Melishuo и несколько других компаний.