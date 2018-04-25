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Microsoft довела до тюрьмы предпринимателя, который делал диски восстановления Windows
16:56 25.04.2018 |
Бизнес Эрика Лундгрена неоднозначен: корпоративные махины наподобие Microsoft его не любят, обычные потребители благодарны за восстановленные девайсы. Сегодня Эрика окончательно отправили на 15 месяцев в тюрьму и приговорили к штрафу в $50 000 за то, что он делал диски восстановления для Windows. Microsoft узрела в этом убытки на сумму в $700 000.
Что произошло?
Федеральный апелляционный суд в Майами отклонил жалобу Эрика Лундгрена. Он заявлял, что диски восстановления, которые он делал, не имели финансовой ценности и не могли навредить компании Microsoft. Потому как их можно свободно скачать с сайта компании и использовать только на компьютерах с лицензионной Windows.
Эти диски нужны в тех случаях, когда происходит сбой в работе операционной системы, для ее переустановки или восстановления. Лундгрен заметил, что большинству обывателей не под силу самостоятельно создать такой диск в домашних условиях. И когда у них возникает непреодолимая проблема с ноутбуком, они могут банально пойти и купить новый. Тогда как старый превращается в электронный лом, загрязняющий окружающую среду.
Немного об Эрике
Лундгрен является 33-летним известным новатором в сфере «электронных отходов». Например, предприниматель построил электромобиль из бэушной BMW с большим запасом хода, чем у Tesla Model S. Да и по цене чуть больше $13 000.
Он же построил первую в США установку по переработке и восстановлению выброшенных смартфонов и других электронных девайсов. Тем самым Эрик уменьшал поток вредных химических и металлических отходов, идущих на свалку. Каждый год его калифорнийская компания перерабатывала 18,6 тыс. тонн электронного мусора, а среди клиентов были IBM, Motorola и Sprint.
«Это сложный приговор, - цитирует Washington Post слова судьи, сказанные Эрику в прошлом году. - Я отдаю должное всему, что вы говорите мне. Вы замечательный человек».
Диски преткновения
Вместе с новым ноутбуком с предустановленной лицензионной Windows потребители в США бесплатно получают диск восстановления системы. Диск можно использовать только на лицензионном компьютере, а лицензия распространяется на весь цикл жизни устройства. Но большинство потребителей просто их выбрасывают или теряют. И даже не знают, что образ такого диска можно скачать с сайта Microsoft.
В 2012 году Эрик произвел 28 000 таких дисков. Он планировал продавать их по 25 центов в ремонтные мастерские. Но они были изъяты таможенниками и так и не попали в продажу, началось расследование по делу о контрафакте и нарушении авторских прав.
Лундгрен признал вину, но отметил, что диски не могли никому навредить. Ни Microsoft, ни вендоры не продают такие диски.
Сперва прокуроры оценили ущерб от каждого диска в $300, а ущерб Microsoft - в 8,3 млн. Позже эти цифры сократили до $25 с каждого диска, а их назвали потенциальным ущербом для продаж Windows. Хоть они и подходили только для лицензионных ОС.
«Я не думаю, что хоть кто-то в зале суда понял, что такое диск восстановления», - заявил Лундгрен на слушаниях. Его адвокат подчеркнул, что решение суда будет прецедентом для Microsoft и других софтверных компаний против тех, кто пытается продлить жизненный цикл пользовательских компьютеров.
«Я отправлюсь в тюрьму, я принял это, - заявил в своем финальном слове Лундгрен. - Что меня не устраивает, так это то, что люди не понимают, почему меня осудили. Надеюсь, моя история прольет немного света на эпидемию электронных отходов в США. Покажет, как мы расточительны».
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