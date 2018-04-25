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Представлен смартфон Xiaomi Mi 6X. Компания утверждает, что его камера лучше, чем в iPhone X
14:52 25.04.2018 |
Компания Xiaomi сегодня представила достаточно важный для себя и потребителей смартфон. Это модель Mi 6X. Важная не так сама модель, как то, что вскоре должен будет выйти смартфон Mi A2 с чистой ОС Android, который будет полной копией Mi 6X.
Итак, новинка действительно радует как минимум своими параметрами и ценой. Тут используется SoC Snapdragon 660, которая пускай и не самая новая, но очень производительная для данного сегмента. Оперативной памяти у смартфона 4 либо 6 ГБ, а флэш-памяти - 64 либо 128 ГБ. Шестидюймовый экран характеризуется разрешением Full HD+. Многих обрадует тот факт, что тут используется панель без выреза. Также порадует полностью металлический корпус.
Но основной упор Xiaomi делает на камеру. Тыльная камера получила два датчика. Основной - это 12-мегапиксельный датчик Sony IMX486, оснащённый объективом с диафрагмой F/1.75. Дополнительный - 20-мегапиксельный Sony IMX376. Ровно такой же используется во фронтальной камере. Как это сейчас принято, в приложении камеры используются технологии искусственного интеллекта. Xiaomi берётся утверждать, что камера в этом смартфоне превзойдёт камеры в Oppo R15 и Apple iPhone X.
Ёмкость аккумулятора составляет 3010 мА·ч. Конечно, поддерживается технология Quick Charge 3.0. На выбор доступно сразу пять цветов: розовый, красный, золотой, голубой и чёрный. Также можно отметить наличие порта USB-C и технологии распознавания лиц. Стоимость смартфона составляет 250, 285 либо 315 долларов в зависимости от модификации.
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