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Герман Греф: блокчейн – недозрелая и переоцененная технология
09:17 25.04.2018 |
Технология в основе криптовалют - блокчейн - проигрывает технологии искусственного интеллекта, заявил президент российского Сбербанка Герман Греф на своей публичной лекции "Технологические тренды и факторы опережающего развития" в Кишиневе.
По его словам, несмотря на то, что вокруг криптовалют сейчас ажиотаж, блокчейн - недозрелая и переоцененная технология.
"Абсолютным лидером являются технологии искусственного интеллекта. Такие вещи, как криптовалюта - это, конечно, хайповые вещи. Все начали очень активно на них зарабатывать. Но мы видим, что зрелость технологий блокчейна пока еще недостаточна для того, чтобы ее причислить к тем технологиям, которые на сегодняшний день уже могут менять нашу жизнь", - отметил Греф.
В то же время Греф назвал искусственный интеллект "новым электричеством и драйвером экспоненциального роста".
"Технология, которая стала абсолютно доступной и которой уже могут пользоваться даже неквалифицированные пользователи", - президент Сбербанка.
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