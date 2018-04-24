Исследователям удалось похитить биткойны с физически изолированной системы

Команда специалистов из Университета имени Бен-Гуриона (Израиль) опубликовала новое исследование под названием «BeatCoin», посвященное похищению криптовалюты с физически изолированных компьютеров.

«BeatCoin» - это не новый вид атаки на «холодные» (без доступа к интернету) криптовалютные кошельки, а, скорее, эксперимент, в ходе которого исследователи на практике использовали обнаруженные ими ранее способы атак на физически изолированные системы.

Для похищения закрытых ключей с физически изолированных компьютеров исследователи использовали тепло (техника BitWhisper ), электрическое и магнитное поля (атаки AirHopper, PowerHammer , MAGNETO и ODINI ), звуковые сигналы (техника MOSQUITO ), индикаторы загрузки жесткого диска, акустические колебания привода головок жесткого диска (атака DiskFiltration ), кулер компьютера (техника Fansmitter ) и сотовый телефон (атака GSMem ).

В ходе эксперимента исследователи инфицировали вредоносным ПО физически изолированный компьютер с установленным криптовалютным кошельком, а затем по очереди тестировали каждую технику для похищения ключей и передачи их на находящееся поблизости устройство. По словам специалистов, вредоносное ПО может попасть на отключенную от интернета систему во время установки криптовалютного кошелька или через съемный USB-накопитель.

Как выяснилось в ходе эксперимента, техники AirHopper (предполагает использование FM-приемника мобильного телефона для анализа электромагнитного излучения от видеокарты компьютера), MOSQUITO и Ultrasonic являются самым быстрым способом передачи 256-битного ключа с атакуемого компьютера на удаленное устройство. Передача ключей с помощью техник DiskFiltration и Fansmitter заняла несколько минут.