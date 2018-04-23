Цена телевизора Sharp формата 8K превышает 11 000 евро

Эра контента 8K ещё не наступила, но производители уже начинают предлагать телевизоры соответствующего формата. Так, корпорация Sharp с конца 2017 года продаёт в Японии 8К-панель Aquos LC-70X500. А в скором времени этот телевизор появится и в Европе, о чём сообщает ресурс AnandTech.

Европейская версия панели носит обозначение LC-70X500E. Телевизор имеет размер 70 дюймов по диагонали и обладает разрешением 7680 × 4320 пикселей, что в четыре раза выше по сравнению с форматом 4К (3840 × 2160 точек).

Заявлена поддержка HDR10, а пиковая яркость достигает 1000 кд/м2. Панель обладает временем отклика в 8 мс и углами обзора по горизонтали/вертикали до 176 градусов.

Телевизор наделён четырьмя интерфейсами HDMI 2.0 и таким же количеством интерфейсов HDMI 1.4, сетевым Ethernet-контроллером, аудиосистемой формата 2.1, а также USB-портами.

Итак, сообщается, что в продажу на европейском рынке панель LC-70X500E поступит до конца апреля. Цена заявлена на уровне 11 200 евро.