Финансовые новости
- |
- 23.04.18
- |
- 12:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Цена телевизора Sharp формата 8K превышает 11 000 евро
10:48 23.04.2018 |
Эра контента 8K ещё не наступила, но производители уже начинают предлагать телевизоры соответствующего формата. Так, корпорация Sharp с конца 2017 года продаёт в Японии 8К-панель Aquos LC-70X500. А в скором времени этот телевизор появится и в Европе, о чём сообщает ресурс AnandTech.
Европейская версия панели носит обозначение LC-70X500E. Телевизор имеет размер 70 дюймов по диагонали и обладает разрешением 7680 × 4320 пикселей, что в четыре раза выше по сравнению с форматом 4К (3840 × 2160 точек).
Заявлена поддержка HDR10, а пиковая яркость достигает 1000 кд/м2. Панель обладает временем отклика в 8 мс и углами обзора по горизонтали/вертикали до 176 градусов.
Телевизор наделён четырьмя интерфейсами HDMI 2.0 и таким же количеством интерфейсов HDMI 1.4, сетевым Ethernet-контроллером, аудиосистемой формата 2.1, а также USB-портами.
Итак, сообщается, что в продажу на европейском рынке панель LC-70X500E поступит до конца апреля. Цена заявлена на уровне 11 200 евро.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|S&P прогнозирует девальвацию гривны до 29,5 UAH/USD на конец 2018 при росте ВВП 3,1%
ТОП-НОВОСТИ
|Оборот розничной торговли Украины в январе-марте 2018 г вырос на 7,6% - Госстат
|S&P подтвердило рейтинги Украины на уровне “B-/B” с прогнозом “Стабильный”
|Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви
|Весеннее обострение. “Гибриды” снова тянут руки к Мариуполю
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Комфортный фриланс: как обеспечить стабильный выход в сеть на дому
В РУБРИКЕ
|Цена телевизора Sharp формата 8K превышает 11 000 евро
Эра контента 8K ещё не наступила, но производители уже начинают предлагать телевизоры соответствующего формата. LC-70X500E имеет размер 70 дюймов по диагонали и обладает разрешением 7680 × 4320 пикселей, что в четыре раза выше по сравнению с форматом 4К.
|Японские компании видят большие возможности в небольших промышленных роботах — коботах
|Twitter запретил рекламу “Лаборатории Касперского”
|Как рассказывать о своих талантах без скромности, и хвастовства
|Intel прекращает разработку умных очков
|Полностью раскрыт внешний вид роскошного внедорожника Mercedes-Maybach
Это интересно
|Мошенники похитили десятки тысяч долларов на волне интереса к ICO Telegram
|Япония и США начали сотрудничество в области водородных заправочных станций
|Представлен смартфон Huawei Honor 10 с двойной камерой и чипом Kirin 970
|Google запретил использовать свои домены для обхода блокировок
|Facebook придется ответить в суде за распознавание лиц без разрешения
|Создан фермент, пожирающий пластик
|Xiaomi выпустила салфетки для очистки мобильных устройств