Японские компании видят большие возможности в небольших промышленных роботах — коботах

В Японии, известной широким распространением больших промышленных роботов, последние годы растёт популярность так называемых коботов (collaborative robot, cobot) - «совместных роботов», которые предназначены для взаимодействия с людьми и совместного использования с ними рабочего пространства.

До недавнего времени коботы рассматривались как нишевой продукт, не приносящий большой прибыли, но в связи со старением рабочей силы коботы теперь считаются ключевым способом помочь сохранить все типы сборочных линий без замены людей.

Японские компании Fanuc и Yaskawa Electric, два крупнейших производителя роботов в мире, не сразу увидели изменение тенденции, но теперь пытаются восполнить отставание.

«Мы не ожидали, что крупные производители захотят использовать таких роботов, поскольку они способны поднять лишь небольшой вес и имеют ограниченные возможности», - говорит Кадзуо Харики (Kazuo Hariki), исполнительный директор Fanuc.

По оценкам аналитиков, имея сейчас небольшую долю на рынке промышленных роботов стоимостью $40 млрд, сегмент коботов может вырасти в течение следующего десятилетия до более чем $10 млрд.

Концепция совместного робота родилась не так уж и давно. Датская компания Universal Robots, основанная в 2005 году, представила коботов для промышленного применения в тесном сотрудничестве с крупнейшими немецкими автопроизводителями, такими как Volkswagen, в конце 2008 года.

«Поначалу многие люди недопонимали, что такое кобот, - говорит исполнительный директор Universal Robots Юрген фон Холлен (Juergen von Hollen). - Но машины быстро завоевали популярность в Европе из-за их безопасности, простоты и способности напрямую помогать работникам».

Сравнительно недорогие и простые в эксплуатации котботы теперь используются компаниями для мелкосерийного производства и простых процессов. Что немаловажно, коботы рассматриваются в качестве помощника человека, а не замены, то есть их внедрение не грозит сокращением рабочих мест.