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Twitter запретил рекламу “Лаборатории Касперского”
23:15 20.04.2018 |
Twitter запретил аккаунтам "Лаборатории Касперского" размещать рекламные посты, сообщил в пятницу, 20 апреля, ее глава Евгений Касперский. Twitter уведомил об этом компанию в конце января 2018 года.
"Лаборатория Касперского", как указывает Twitter, "работает по бизнес-модели, которая не соответствует стандартам приемлемой рекламы". Евгений Касперский это отрицает: "Никаких писаных и неписаных правил мы не нарушали, а бизнес-модель у нас самая обычная для IT-индустрии. Мы пользователям - защиту, а они нам за это - деньги".
Касперский просит Twitter "детально обосновать решение об отключении нас от рекламных возможностей и сообщить, что должны делать другие компании в сфере глобальной кибербезопасности, чтобы избежать подобной участи".
Лабораторию Касперского подозревают в шпионаже
США подозревают "Лабораторию Касперского" в том, что она может быть использована Кремлем в качестве инструмента шпионажа. Госорганам США запрещено использовать ПО компании. В "Лаборатории Касперского" неоднократно отрицали связь с любыми властями и заявляли, что не стали бы шпионить в пользу какого-либо государства.
В октябре 2017 года Twitter исключил из списка своих рекламодателей российскую государственную телекомпанию Russia Today (RT) и новостной ресурс Sputnik, запретив им размещать платную рекламу.
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