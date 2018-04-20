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Компания Amazon представила собственный браузер для Android
09:53 20.04.2018 |
Называется он весьма незамысловато - Internet. Это не просто очередная альтернатива Google Chrome.
Суть в том, что ПО разработано специально для малопроизводительных бюджетных смартфонов. Хотя, по факту, на сегодняшний день большинство даже самых недорогих смартфонов вполне справляются с любым браузером, не всегда это происходит быстро. Amazon Internet должен решить эту проблему.
Приложение весит всего 2 МБ, что также указывает на его позиционирование. Сам браузер максимально простой. ПО позволяет открыть несколько вкладок, имеет приватный режим, ленту рекомендаций и список наиболее посещаемых пользователем ресурсов.
Приложение пока доступно лишь для жителей Индии, но, вероятно, позже появится и в других развивающихся странах.
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