Компания Amazon представила собственный браузер для Android

Называется он весьма незамысловато - Internet. Это не просто очередная альтернатива Google Chrome.

Суть в том, что ПО разработано специально для малопроизводительных бюджетных смартфонов. Хотя, по факту, на сегодняшний день большинство даже самых недорогих смартфонов вполне справляются с любым браузером, не всегда это происходит быстро. Amazon Internet должен решить эту проблему.

Приложение весит всего 2 МБ, что также указывает на его позиционирование. Сам браузер максимально простой. ПО позволяет открыть несколько вкладок, имеет приватный режим, ленту рекомендаций и список наиболее посещаемых пользователем ресурсов.

Приложение пока доступно лишь для жителей Индии, но, вероятно, позже появится и в других развивающихся странах.