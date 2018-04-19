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Представлен смартфон Huawei Honor 10 с двойной камерой и чипом Kirin 970
18:25 19.04.2018 |
Предполагалось, что Huawei анонсирует мощный смартфон Honor 10 на специальном мероприятии 15 мая в Лондоне (Великобритания). Однако компания не стала дожидаться этой даты и представила новинку сегодня, 19 апреля, в Китае.
Как и сообщали сетевые источники, основой смартфона стал фирменный процессор Kirin 970. Чип содержит восемь вычислительных ядер (квартет ARM Cortex-A73 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и квартет ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,8 ГГц), графический контроллер Mali-G72 MP12 и сотовый модем LTE Category 18.
Объём оперативной памяти составляет 6 Гбайт. Покупатели смогут выбирать между модификациями, оснащёнными флеш-модулем вместимостью 64 и 128 Гбайт.
Новинка выполнена в корпусе на основе алюминиевой рамки, при этом спереди и сзади установлены стеклянные панели. Габариты составляют 149,6 × 71,2 × 7,7 мм, вес - 153 грамма. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3400 мА·ч.
Смартфон получил 5,84-дюймовый дисплей с разрешением 2280 × 1080 точек и соотношением сторон 19:9. В верхней части экрана имеется вырез: там установлены датчики и 24-мегапиксельная селфи-камера.
В тыльной части располагается сдвоенная камера. В её составе применены модули с 16 и 24 млн пикселей; максимальная диафрагма - f/1,8. В «домашней» кнопке размещён ультразвуковой дактилоскопический сенсор.
Прочее оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, модуль NFC, порт USB Type-C, приёмник GPS/ГЛОНАСС. Применена операционная система Android 8.1 Oreo с надстройкой EMUI 8.1.
Версия Honor 10 с накопителем ёмкостью 64 Гбайт обойдётся примерно в 415 долларов США. Модель с флеш-модулем вместимостью 128 Гбайт будет стоить около 480 долларов.
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