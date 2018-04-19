Google запретил использовать свои домены для обхода блокировок

Корпорация Google изменила сетевую архитектуру, чтобы запретить использование своих доменов для обхода блокировок. Об этом пишет The Verge.

Ранее режим работы сетей Google позволял сторонним разработчикам создавать видимость, что они обращаются к сайтам с домена Google.com , и обходить блокировки, потому что трафик от Google не фильтровался.

Такой функцией, в частности, пользовался мессенджер Signal.

Теперь такой способ будет недоступен. Обновление зафиксировали разработчики анонимайзера Tor 13 апреля.

Основатель Telegram Павел Дуров начал выплачивать биткоин-гранты администраторам прокси-сервисов и VPN, позволяющих обойти блокировку мессенджера.

16 апреля Роскомнадзор начал ограничивать доступ к мессенджеру Telegram на территории России. В связи с этим основатель Telegram Павел Дуров обратился к пользователям мессенджера, сообщив, что будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют дополнительных действий. Он подчеркнул, что конфиденциальность в сети не продается, а права человека не должны быть скомпроментированы из страха или жадности.

Также российский регулятор заблокировал миллионы IP-адресов американской компании Amazon. Это произошло после того, как сервисами Amazon для обхода блокировки стал пользоваться Telegram.

Позже Viber сообщил о проблемах со звонками по России, связав это с проблемами связи на серверах Amazon.

При этом 17 апреля на сайт Роскомнадзора было совершенно две DDos-атаки, которые привели к его временной приостановке.