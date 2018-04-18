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Министерство торговли США запретило американским производителям продавать компании ZTE продукцию до 2025 года
21:24 17.04.2018 |
У США весьма натянутые отношения с Huawei и ZTE. В начале года первой запретили продавать свои смартфоны через американских операторов, то есть, по сути, закрыли производителю доступ к огромному рынку.
С ZTE ситуация ещё более интересная. В прошлом году за нарушение санкций США компанию ZTE обязали выплатить штраф в размере 1,19 млрд долларов. Именно согласие ZTE выплатить этот штраф позволило ей избежать запрета на экспорт продукции компаний из США. Проще говоря, в противном случае ZTE не смогла бы получать однокристальные системы Qualcomm.
Однако сейчас появилась информация о том, что ZTE снова грозит этот запрет. Суть проблемы заключается в нарушении условий прошлогоднего договора с США. Согласно условиям, ZTE не должна была выплачивать бонусы тем сотрудникам, которые имели отношение к сделкам с Ираном, а также уволить некоторых из них, но компания нарушила это условие.
В результате вчера на сайте Министерства торговли США появился пресс-релиз, согласно которому относительно ZTE было решено возобновить приостановленные ранее санкции. А это означает запрет на поставку продукции американских компаний до 13 марта 2025 года! Как уже говорилось выше, основная проблема этой ситуации в том, что ZTE не сможет получать продукцию компании Qualcomm. В целом примерно 25-30% компонентов, закупаемых компанией ZTE, производятся американскими фирмами. Запрет также касается и программного обеспечения из США. Правда, пока не очень понятно, относится ли это и к ОС Android, которая формально является бесплатной для производителей.
Кроме самой ZTE пострадают и некоторые американские компании. К примеру, компания Maynard до 30% своего дохода получала благодаря сделкам с ZTE.
Аналитики выражают уверенность в том, что ZTE удастся договориться с властями США в течение трёх-пяти месяцев.
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