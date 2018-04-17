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SpaceX может научиться возвращать и вторые ступени своих ракет, используя гигантские воздушные шары
10:17 17.04.2018 |
Компания SpaceX без всяких преувеличений произвела революцию в сегменте космических технологий. Мало кто верил, что компании действительно удастся не только возвращать первые ступени на землю, но и использовать их повторно.
Кроме прочего, это позволяет серьёзно уменьшить стоимость запуска Falcon 9 (а теперь и Falcon Heavy). Источник утверждает, что на данный момент стоимость запуска Falcon 9 составляет 62 млн долларов. Но в ближайшем будущем она может стать меньше.
Сейчас SpaceX практически всегда возвращает первые ступени и пытается наловчиться возвращать обтекатели нагрузки. Как сообщается, компания рассматривает вариант возврата и вторых ступеней.
С этим дела обстоят сложнее, так как вторые ступени забираются на гораздо большую высоту, нежели первые, а также достигают гораздо больших скоростей.
Поэтому для их возврата компания может использовать гигантские воздушные шары. Именно об этом рассказал Илон Маск, правда, особо не уточняя деталей. Он лишь сказал, что такое решение будет использоваться для «возвращения с орбитальных скоростей» и позволит уменьшить баллистический коэффициент на два порядка. Отметим, что в конце статьи по ссылке имеется ошибка. На самом деле, снижение баллистического коэффициента приводит к увеличению сопротивления воздуха при полёте объекта.
Когда произойдёт первая попытка вернуть ступень таким образом, пока не сообщается.
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