Xiaomi организовала сбор средств на беговые смарт-кроссовки Huami Amazfit Antelope Light

Доступная по цене смарт-обувь - это прерогатива таких народных производителей, как Xiaomi, а точнее - её многочисленных суббрендов и партнёров. На этот раз китайская компания сумела порадовать своих поклонников недорогими кроссовками Amazfit Antelope Light, которые поступят в продажу под маркой Huami. Новинка успешно обосновалась на краудфандинговой площадке Youpin, принадлежащей Xiaomi, и уже в скором времени поступит в продажу.





Модель Huami Amazfit Antelope Light относится к категории спортивной обуви, предназначенной для бега. Тканевая поверхность кроссовок из переплетённых нитей отличается повышенной прочностью, обеспечивая при этом необходимую вентиляцию и обладая мягкой текстурой.

Что касается подошвы Huami Amazfit Antelope Light, то она выполнена с применением разновидности вспененного полиуретана для должной амортизации и равномерного распределения нагрузки во время бега. Текстура подошвы с характерной рифлёной поверхностью гарантирует долговечность кроссовкам и обладает противоскользящими свойствами.

Главным же достоинством смарт-обуви Huami Amazfit Antelope Light является наличие встроенного чипа MIJIA Smart Core 2, который отслеживает физическую активность владельца кроссовок и фиксирует пройденное им расстояние в виде количества сделанных шагов c пересчётом в выбранную систему измерения, а также определяет число сожжённых калорий. Кроме того, смарт-кроссовки могут фиксировать момент контакта подошвы с землёй и просчитывать длительность такого соприкосновения, что позволит начинающим спортсменам совершенствовать технику бега.

Huami Amazfit Antelope Light предлагаются в размерах от 35 до 45. На выбор мужская версия смарт-кроссовок доступна в чёрном, оранжевом и сером цвете, а женская - в чёрном, мятно-зелёном и розовом. Стоимость кроссовок при оформлении заказа через Xiaomi Youpin составит ~$31. Отправка первой партии запланирована на 17 мая 2018 года.