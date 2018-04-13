Искусственный интеллект Google научился распознавать отдельные голоса в толпе

Компания Google продолжает натаскивать искусственный интеллект на выполнение все более сложных задач. Ее инженеры разработали алгоритмы, которые позволяют ИИ вычленять голоса отдельных людей в толпе. Для этого искусственному интеллекту достаточно взглянуть на лицо человека, и нейронные сети расшифруют голос из общего гула, отсекая шум и голоса других людей.

Попытка запутать ИИ Google не влияет на эффективность алгоритмов, которые все также способны записать голоса отдельно друг от друга. Наглядно работу технологии можно увидеть в ролике ниже.





Для чего нужна технология? В Google пока не придумали и продолжают рассматривать варианты. На самом деле сфера применения достаточно широка. Это передача голоса в мессенджерах в шумных местах, запись голоса в прямых телеэфирах и так далее вплоть до шпионской деятельности.