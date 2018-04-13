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Искусственный интеллект Google научился распознавать отдельные голоса в толпе
19:00 13.04.2018 |
Компания Google продолжает натаскивать искусственный интеллект на выполнение все более сложных задач. Ее инженеры разработали алгоритмы, которые позволяют ИИ вычленять голоса отдельных людей в толпе. Для этого искусственному интеллекту достаточно взглянуть на лицо человека, и нейронные сети расшифруют голос из общего гула, отсекая шум и голоса других людей.
Попытка запутать ИИ Google не влияет на эффективность алгоритмов, которые все также способны записать голоса отдельно друг от друга. Наглядно работу технологии можно увидеть в ролике ниже.
Для чего нужна технология? В Google пока не придумали и продолжают рассматривать варианты. На самом деле сфера применения достаточно широка. Это передача голоса в мессенджерах в шумных местах, запись голоса в прямых телеэфирах и так далее вплоть до шпионской деятельности.
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