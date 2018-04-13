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Представлен Xiaomi Black Shark — игровой смартфон с жидкостной системой охлаждения и подключаемым контроллером
17:19 13.04.2018 |
Компания Xiaomi представила свой первый игровой смартфон. Он называется Black Shark. При этом Black Shark - ещё и имя нового подразделения, которое будет заниматься как раз созданием подобных устройств.
Неизвестно, когда Xiaomi начала разработку новинки, но подход у компании сильно отличается от подхода Razer. Если Razer Phone - это в первую очередь именно смартфон, но с определёнными полезными для геймеров (но не только) особенностями, то одного взгляда на Black Shark достаточно, чтобы понять, для кого он создан.
Как видим, дизайн у устройства уникальный и запоминающийся. Однако это сказалось на массогабаритных показателях. Размеры устройства равны 161,6 х 75,4 х 9,25 мм при массе 190 г. И это при наличии шестидюймового экрана разрешением Full HD+.
К слову, дисплей тут, как и у смартфона Razer, поддерживает кадровую частоту 120 Гц. Также стоит отметить максимальную яркость в 550 кд/м2. Наверное, основной отличительной чертой смартфона является фирменный подключаемый модуль с элементами управления. Он позволяет меньше закрывать дисплей руками. Правда, всегда есть возможность использовать отдельные контроллеры и не закрывать его вообще. Но такие решения более громоздкие. Фирменный контроллер Xiaomi имеет собственный аккумулятор, которого должно хватить примерно на 30 часов игры.
Смартфон получил выделенную клавишу Shark, которая активирует высокопроизводительный режим для игр. Правда, не очень понятно, зачем он вообще нужен, учитывая производительность современных платформ. Более того, тут имеется ещё и специальная жидкостная система охлаждения, которая должна не только снизить температуру SoC, но и препятствовать троттлингу.
Ещё есть какие-то интеллектуальные стереодинамики и не менее интеллектуальные, если верить производителю, антенны X-Type. Но особых подробностей по этим вопросам нет.
Самое скучное - параметры. Тут всё на флагманском уровне. В частности, SoC Snapdragon 845, 6 либо 8 ГБ ОЗУ, 64 либо 128 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч, 20-мегапиксельная фронтальная камера и основная сдвоенная с датчиками разрешением 12 и 20 Мп и диафрагмой F/1.75 в обоих случаях.
Желающих приобрести такой смартфон порадует и цена. За младшую версию просят около 475 долларов, а за старшую - 555 долларов. За контроллер придётся отдать ещё 30 долларов. Новинка уже доступна для предзаказа, а поставки начнутся 20 апреля.
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