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Смартфон Nubia Z18 mini оказался вовсе не миниатюрным
12:18 13.04.2018 |
Компания ZTE представила смартфон Nubia Z18 mini, который, несмотря на название, оснащен дисплеем диагональю 5,7 дюйма разрешением 2160 х 1080 пикселей. С обеих сторон корпус устройства покрыт защитным стеклом.
В качестве однокристальной системы выступает Snapdragon 660, емкость оперативной памяти равна 6 ГБ. В основной камере установлены датчики изображения разрешением 24 и 5 Мп. Диафрагма объектива составляет F/1,7. Фронтальная камера с углом обзора 80 ° имеет датчик изображения разрешением 8 Мп и объектив с диафрагмой F/2,0.
На корпусе устройства предусмотрена отдельная аппаратная кнопка, отвечающая за вызов персонального помощника NeoSmart AI, который работает при помощи системы искусственного интеллекта.
Для распознавания пользователей предусмотрены дактилоскопический датчик на задней панели, а также возможность сканировать лиц по 106 точкам.
Версии с 64 и 128 ГБ флэш-памяти оценены в 230 и 270 долларов соответственно. Продажи начнутся 19 апреля.
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