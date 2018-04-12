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Украинский стартап вывел на Kickstarter игровые педали и руль и собрал нужную сумму за час
15:36 11.04.2018 |
Украинский стартап Feel VR вывел на Kickstarter свои игровые устройства - руль и педали - и собрал нужные 60 тысяч долларов за час.
Об этом сообщает Ain.ua.
В компании отмечают, что отличительная черта устройств Feel VR - сверхчуствительность и дешевизна. Руль подключен напрямую к двигателю с высоким крутящим моментом - благодаря этому значительно увеличивается его скорость, точность и отзывчивость. Также среди особенностей - неограниченный угол выворота (любой угол можно задать в настройках).
"Он создает ощущение настоящего гоночного руля", - отмечается на странице кампании.
В Feel VR отмечают, что технологии, которые использует стартап, применяют в профессиональных целях. Соответственно, стоимость такого оборудования достигает нескольких тысяч долларов. Команда же подчеркивает, что их решение в разы дешевле. Первым покупателям комплект из педалей и руля обойдется в 549 долларов.
Feel VR планирует начать поставки комплектов в ноябре этого года. Команда отмечает, что их продукт рассчитан как на геймеров, так и на профессиональных гонщиков.
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