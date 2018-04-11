Первый гибкий смартфон выпустит компания Huawei, и случится это уже в конце текущего года

Несмотря на то, что недавно Samsung подтвердила, что её первый гибкий смартфон выйдет лишь в следующем году, ресурс DigiTimes считает, что первая волна таких аппаратов появится уже в нынешнем году.

Источник утверждает, что некоторые производители наращивают усилия в этом направлении, так что уже к концу текущего года можно ожидать первые анонсы.

В частности, такой анонс ожидается со стороны Huawei, а вот Samsung действительно подождёт следующего года. Собственно, именно Huawei и должна стать первой в новом сегменте.

Согласно прогнозу Strategy Analytics, на которых ссылается источник, в следующем году поставки гибких смартфонов составят лишь 700 000 штук, но уже в 2022 году вырастут до 50,1 млн единиц.