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Первый гибкий смартфон выпустит компания Huawei, и случится это уже в конце текущего года
12:02 10.04.2018 |
Несмотря на то, что недавно Samsung подтвердила, что её первый гибкий смартфон выйдет лишь в следующем году, ресурс DigiTimes считает, что первая волна таких аппаратов появится уже в нынешнем году.
Источник утверждает, что некоторые производители наращивают усилия в этом направлении, так что уже к концу текущего года можно ожидать первые анонсы.
В частности, такой анонс ожидается со стороны Huawei, а вот Samsung действительно подождёт следующего года. Собственно, именно Huawei и должна стать первой в новом сегменте.
Согласно прогнозу Strategy Analytics, на которых ссылается источник, в следующем году поставки гибких смартфонов составят лишь 700 000 штук, но уже в 2022 году вырастут до 50,1 млн единиц.
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