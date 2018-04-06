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Слайдер Doogee Mix 4 получит экран на всю переднюю панель и SoC Snapdragon при цене менее $300
14:14 06.04.2018 |
На YouTube-канале Mrwhosetheboss опубликовали интересный видеоролик, в котором демонстрируется макет нового смартфона Doogee Mix 4.
Автор получил его от компании Doogee с небольшим сопроводительным описанием. Главной особенностью Doogee Mix 4 станет экран, который занимает почти 100% лицевой панели.
Достигнуть этого удалось за счет использования форм-фактора слайдера. При раскрытии над экраном появляются вырез громкоговорителя и сдвоенная фронтальная камера. Автор обзора утверждает, что механизм слайдера работает на удивление четко и удобно. Толщина корпуса составляет 11 мм, но за счет ликвидации рамок смартфон остается довольно компактным и легко помещается в карман.
Основная камера также будет сдвоенной, характеристики устройства пока не сообщаются. Известно лишь, что он будет оснащен однокристальной системой Snapdragon, а его цена составит не более 300 долларов.
Каким образом будет работать датчик приближения и насколько хорошо будет слышно собеседника, когда смартфон будет находиться в сложенном состоянии, пока не совсем понятно.
Выход Doogee Mix 4 ожидается в декабре этого года.
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