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Facebook анонсировал возможность платного отказа от рекламы
10:22 06.04.2018 |
Компания Facebook намерена брать плату за отключение рекламы в социальной сети. Об этом заявила исполнительный директор Facebook Шерил Сандберг в интервью NBC. «Это будет платный продукт», - заметила она.
Сандберг признала ответственность Facebook за ситуацию с утечкой данных 87 млн американцев, собиравшихся компанией Cambridge Analytica в 2015 г. для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей. Исполнительный директор Facebook отметила, что британская компания заявляла об удалении этих данных.
Представители Cambridge Analytica заверяли, что не использовали эти данные во время предвыборной кампании в США в 2016 г. В то же время Facebook проводит собственное расследование, чтобы выяснить, какими именно данными располагает британская компания.
Ранее Facebook объявил об изменениях в настройках конфиденциальности. Пользователям будет проще изменить или удалить информацию на своей странице в социальной сети. Также компания объявила о лишении агрегаторов данных возможности собирать информацию о пользователях социальной сети для настройки таргетированной рекламы.
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