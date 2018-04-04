Финансовые новости
- |
- 04.04.18
- |
- 16:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Игровой ноутбук Asus ROG Zephyrus M GM501 получил уникальную конструкцию корпуса
11:02 04.04.2018 |
Компания Asus представила игровой ноутбук Asus ROG Zephyrus M GM501, который выделяется на фоне конкурентов уникальной конструкцией корпуса.
Пользователи могут самостоятельно выбрать между использованием дискретной видеокарты Nvidia GeForce GTX 1070 с 8 ГБ памяти и встроенного в процессор Intel Core i7-8750H ускорителя. В последнем случае время работы ноутбука без подзарядки составит до шести часов.
Однако куда более интересным является игровой режим с использованием дискретного графического ускорителя. В этом режиме задняя панель ноутбука отходит от основания, образуя дополнительное большое вентиляционное отверстие по всей длине корпуса шириной до 9 мм. Воздушный поток при этом увеличивается на 32%, что позволяет снизить температуру комплектующих примерно на 20% и уменьшить шум от работы вентилятора.
Объем оперативной памяти составляет 16 или 32 ГБ, дисплей IPS диагональю 15,6 дюйма имеет разрешение 1920 х 1080 пикселей, его частота обновления составляет 144 Гц, время отклика равно 3 мс. Поддерживается технология Nvidia G-Sync.
Ноутбук оснащен гибридным диском Seagate FireCuda SSHD емкостью 1 ТБ и SSD емкостью 256 ГБ, также присутствуют модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, порты HDMI, USB-C, USB 3.1 и разъем 3,5 мм.
Габариты составляют 384 x 262 x 19,9 мм при массе 2,45 кг. Цена новинки начинается с отметки 1899 долларов.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|По ком звонит Бубенчик. Зачем Горбатюк подставился делом об убийствах беркутовцев
ТОП-НОВОСТИ
|НАБУ выложило записи прослушки Холодницкого
|Почему местные власти подняли тарифы на тепло и воду, тогда как предприятия-лицензиаты НКРЭКУ этого не делали
|Встреча Трампа с лидерами стран Балтии: избранные цитаты
|Первая после европейских пасхальных каникул валютная торговля завершилась подорожанием доллара
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Apple работает над бесконтактным дисплеем для будущих iPhone
|Ущерб криптовалютных инвесторов от хакеров и мошенников составил $1,7 млрд
|Subaru Forester получил новую платформу и двигатель
|Опубликован перечень смартфонов с поддержкой Project Treble
|Игровой ноутбук Asus ROG Zephyrus M GM501 получил уникальную конструкцию корпуса
|Браузер Google Chrome сканирует файлы на компьютерах пользователей
|Концепт-кар Essentia стал первым электрическим Genesis
Это интересно
|SEC обвинила в мошенничестве основателей Centra, получивших $32 млн за счет ICO
|В Google запатентован ноутбук с двумя дисплеями на крышке
|Создатель антивируса McAfee берет по $105 000 за твит о криптовалютах
|Китай будет проводить тестирование беспилотных автомобилей в 40 крупнейших городах
|Вовлеченные сотрудники быстрее выгорают на работе
|Tesla вынесла управление автопилотом в Model 3 на рулевое колесо
|Смартфоны на базе Helio P10 и X20 смогут измерять частоту сердечного ритма при помощи камеры