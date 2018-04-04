Игровой ноутбук Asus ROG Zephyrus M GM501 получил уникальную конструкцию корпуса

Компания Asus представила игровой ноутбук Asus ROG Zephyrus M GM501, который выделяется на фоне конкурентов уникальной конструкцией корпуса.

Пользователи могут самостоятельно выбрать между использованием дискретной видеокарты Nvidia GeForce GTX 1070 с 8 ГБ памяти и встроенного в процессор Intel Core i7-8750H ускорителя. В последнем случае время работы ноутбука без подзарядки составит до шести часов.

Однако куда более интересным является игровой режим с использованием дискретного графического ускорителя. В этом режиме задняя панель ноутбука отходит от основания, образуя дополнительное большое вентиляционное отверстие по всей длине корпуса шириной до 9 мм. Воздушный поток при этом увеличивается на 32%, что позволяет снизить температуру комплектующих примерно на 20% и уменьшить шум от работы вентилятора.





Объем оперативной памяти составляет 16 или 32 ГБ, дисплей IPS диагональю 15,6 дюйма имеет разрешение 1920 х 1080 пикселей, его частота обновления составляет 144 Гц, время отклика равно 3 мс. Поддерживается технология Nvidia G-Sync.

Ноутбук оснащен гибридным диском Seagate FireCuda SSHD емкостью 1 ТБ и SSD емкостью 256 ГБ, также присутствуют модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, порты HDMI, USB-C, USB 3.1 и разъем 3,5 мм.

Габариты составляют 384 x 262 x 19,9 мм при массе 2,45 кг. Цена новинки начинается с отметки 1899 долларов.