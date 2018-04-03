Смартфоны на базе Helio P10 и X20 смогут измерять частоту сердечного ритма при помощи камеры

Компания MediaTek развивает программу Everyday Genius, в рамках которой разработчики предлагают инновационные решения для устройств, использующих платформы MediaTek.

На прошлой неделе MediaTek рассказала о стартапе, состоящем из двух человек, который нашел способ измерять частоту сердечного ритма на устройствах, оснащенных однокристальными системами Helio P10 и Helio X20. Самое интересное заключается в том, что для измерения пульса в данном случае не требуется соответствующий датчик. Разработчики решили использовать камеры смартфонов.

Дело в том, что когда сердце прокачивает кровь по сосудам, кожа слегка краснеет. Эти незначительные изменения в цвете могут улавливать через камеру смартфоны на базе Helio P10 и Helio X20. Причем прикладывать палец к камере не надо, достаточно просто навести камеру на свое лицо.

Соответствующее приложение за несколько секунд будет выдавать значение частоты сердечного ритма.