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Смартфоны на базе Helio P10 и X20 смогут измерять частоту сердечного ритма при помощи камеры
19:48 02.04.2018 |
Компания MediaTek развивает программу Everyday Genius, в рамках которой разработчики предлагают инновационные решения для устройств, использующих платформы MediaTek.
На прошлой неделе MediaTek рассказала о стартапе, состоящем из двух человек, который нашел способ измерять частоту сердечного ритма на устройствах, оснащенных однокристальными системами Helio P10 и Helio X20. Самое интересное заключается в том, что для измерения пульса в данном случае не требуется соответствующий датчик. Разработчики решили использовать камеры смартфонов.
Дело в том, что когда сердце прокачивает кровь по сосудам, кожа слегка краснеет. Эти незначительные изменения в цвете могут улавливать через камеру смартфоны на базе Helio P10 и Helio X20. Причем прикладывать палец к камере не надо, достаточно просто навести камеру на свое лицо.
Соответствующее приложение за несколько секунд будет выдавать значение частоты сердечного ритма.
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