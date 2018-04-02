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Huawei потратила на исследования и разработки около $14 млрд в 2017 году
15:20 02.04.2018 |
В конце прошлой недели компания Huawei отчиталась о результатах своей деятельности в 2017 году, сообщив о доходе в размере 7,3 млрд долларов, а также о росте прибыли в размере 28,1%.
Кроме того, в финансовом отчете говорится о том, что компания потратила на исследования и разработки 13,8 млрд долларов, что на 17,4% больше, чем было потрачено на данное направление в 2016 году. Суммарно за последнее десятилетие затраты Huawei на исследования и разработки превысили 60 млрд долларов.
Представитель Huawei отметил, что компания планирует продолжает увеличивать объем средств, которые идут на инновационные разработки. В прошлом году компания первой на рынке выпустила однокристальную систему Kirin 970 со встроенным нейронным процессором, а на прошлой неделе представила первый на рынке смартфон с тройной основной камерой (Huawei P20 Pro).
Различные подразделения Huawei также продемонстрировали рост в прошлом году. Например, развлекательное подразделение получило доход 8,4 млрд долларов, что на 35,1% больше, чем было в 2016 году.
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