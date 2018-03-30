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AT&T, Cisco, HSBC, JPMorgan Chase, Mastercard и Microsoft рассчитывают снизить кибернетический риск
15:58 30.03.2018 |
Шесть крупных компаний объединись в союз, который они назвали «коалицией для снижения кибернетического риска» (Coalition to Reduce Cyber Risk, CR²). Список членов CR² включает AT&T, Cisco, HSBC, JPMorgan Chase, Mastercard и Microsoft. Партнеры намерены сотрудничать между собой и с государственными органами, «чтобы укрепить устойчивость экономики и инфраструктуры во всем мире».
По сути, члены коалиции рассчитывают за счет повышения компьютерной безопасности усилить экономический и социальный эффект цифровой трансформации.
Предполагается, что в этом поможет коллективный опыт участников, работающих в разных секторах экономики. Практическим результатом сотрудничества должна стать выработка унифицированного, всеобъемлющего подхода к обеспечению компьютерной безопасности.
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