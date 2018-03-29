Мошенники заработали на сбое Telegram около 30 тысяч долларов

29 марта мессенджер Telegram «упал» для большинства европейских пользователей. По словам Павла Дурова, аварийную ситуацию спровоцировало обесточивание серверного кластера. Продолжительный сбой стал не только поводом для недовольства юзеров, но и удачной возможностью для мошенников, сообщает AIN.ua. На момент написания заметки им удалось заработать более 67 монет эфириума или $27 800 в денежном эквиваленте.

Спамеры использовали одну из популярных техник социальной инженерии. Наследуя знаменитых «нигерийских принцев», которые обещают миллиарды в обмен на финансовую помощь, они создали поддельный аккаунт и анонсировали «раздачу» криптовалют. В случае с Дуровым профиль @durovslav преподнес это в виде извинений за продолжительный сбой. Твит с текстом: «Чтобы расширить свои извинения, я провожу раздачу Ethereum. Детали по ссылке» был опубликован в ответ официальному заявлению Дурова о причинах сбоя и собрал более 186 лайков. Также под ним появились сообщения от ботов, заявляющие об успешности транзакций и получении монет в двукратном объеме.

Из-за визуального сходства многие пользователи приняли акцию за реальную. Ее условия максимально просты: известная личность якобы обещает отправить вдвое больше криптовалюты в ответ на транзакцию на определенный кошелек. Обычно под это создается фейковая страница, имитирующая обратные выплаты. Однако в действительности мошенники просто присваивают себе вырученные монеты. Данные о реальном состоянии указаного ETH-кошелька можно увидеть на сайте etherscan. Всего он получили более 60 переводов, крупнейший из них составил 10 монет эфириума.

Павел Дуров - не первый объект такого спама. Ранее аналогичная схема принялась в отношении Дональда Трампа, Илона Маска и других знаменитостей. Издание Buzzfeed в феврале 2018-го насчитало как минимум 27 активных поддельных аккаунтов. Они почти мгновенно отвечают на посты своих реальных прототипов шаблонными постами о раздаче криптовалюты.