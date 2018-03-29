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Мошенники заработали на сбое Telegram около 30 тысяч долларов
17:54 29.03.2018 |
29 марта мессенджер Telegram «упал» для большинства европейских пользователей. По словам Павла Дурова, аварийную ситуацию спровоцировало обесточивание серверного кластера. Продолжительный сбой стал не только поводом для недовольства юзеров, но и удачной возможностью для мошенников, сообщает AIN.ua. На момент написания заметки им удалось заработать более 67 монет эфириума или $27 800 в денежном эквиваленте.
Спамеры использовали одну из популярных техник социальной инженерии. Наследуя знаменитых «нигерийских принцев», которые обещают миллиарды в обмен на финансовую помощь, они создали поддельный аккаунт и анонсировали «раздачу» криптовалют. В случае с Дуровым профиль @durovslav преподнес это в виде извинений за продолжительный сбой. Твит с текстом: «Чтобы расширить свои извинения, я провожу раздачу Ethereum. Детали по ссылке» был опубликован в ответ официальному заявлению Дурова о причинах сбоя и собрал более 186 лайков. Также под ним появились сообщения от ботов, заявляющие об успешности транзакций и получении монет в двукратном объеме.
Из-за визуального сходства многие пользователи приняли акцию за реальную. Ее условия максимально просты: известная личность якобы обещает отправить вдвое больше криптовалюты в ответ на транзакцию на определенный кошелек. Обычно под это создается фейковая страница, имитирующая обратные выплаты. Однако в действительности мошенники просто присваивают себе вырученные монеты. Данные о реальном состоянии указаного ETH-кошелька можно увидеть на сайте etherscan. Всего он получили более 60 переводов, крупнейший из них составил 10 монет эфириума.
Павел Дуров - не первый объект такого спама. Ранее аналогичная схема принялась в отношении Дональда Трампа, Илона Маска и других знаменитостей. Издание Buzzfeed в феврале 2018-го насчитало как минимум 27 активных поддельных аккаунтов. Они почти мгновенно отвечают на посты своих реальных прототипов шаблонными постами о раздаче криптовалюты.
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