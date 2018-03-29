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Компания Boeing стала новой жертвой WannaCry
09:59 29.03.2018 |
В среду, 28 марта, компания Boeing подверглась атаке с использованием печально известного вымогательского ПО WannaCry. По словам старшего инженера компании Майка Вандеруэла (Mike VanderWel), вымогатель попал на системы Boeing в Норт-Чарльстоне (Южная Каролина, США) и стал стремительно распространяться.
«Я слышал, 777 автоматизированных инструментов для сборки лонжеронов могли быть отключены», - цитирует инженера издание CNet.
Вандеруэл также выразил обеспокоенность тем, что вредоносное ПО могло инфицировать оборудование для тестирования самолетов и «распространиться на ПО для самолетов». Тем не менее, по словам вице-президента компании Boeing Линды Миллс (Linda Mills), сообщения об инциденте в прессе являются неточными, а опасность слишком преувеличена.
«Наш центр по кибербезопасности обнаружил ограниченное внедрение вредоносного ПО, затронувшее небольшое число систем. Были приняты все необходимые меры, и никаких проблем с производственными процессами или доставкой не возникло», - заявила Миллс.
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