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Умная АС Xiaomi Mi AI Mini Speaker оценена в $27
23:20 28.03.2018 |
Компания Xiaomi вчера представила смартфон Xiaomi Mi Mix 2S, который попал на высокую ступень рейтинга DxOMark, набрав столько же баллов (97), сколько и iPhone X.
Одновременно с этим была анонсирована умная акустическая система Xiaomi Mi AI Mini Speaker, габариты которой составляют всего 90 х 90 х 50 мм при массе 210 г.
Устройство оснащено четырехъядерным процессором, двумя громкоговорителями мощностью по 1,5 Вт и четырьмя микрофонами, кнопками управления, а также светодиодным индикатором работы. Xiaomi Mi AI Mini Speaker позволит вам установить будильник или напоминание, сделать заметки, прочитает свежие новости, сообщит о результатах спортивных мероприятий, рассчитает продолжительность и расстояние в пути и так далее.
Xiaomi Mi AI Mini Speaker можно использовать для управления умной техникой Xiaomi, например, пылесосами, кондиционерами, телевизорами и так далее. Новым командам колонку можно будет учить при помощи мобильного приложения.
Связь осуществляется через Wi-Fi и Bluetooth 4.1. Поддерживаются устройства, которые работают под управлением Android 4.4 и iOS 8.0 (и более новых версий).
Цена составляет 27 долларов.
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