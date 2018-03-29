Полностью беспроводные наушники Huawei FreeBuds очень похожи на Apple AirPods, но вдвое превосходят их по автономности

Беспроводные наушники Apple AirPods появились ещё осенью 2016 года. И до сих пор у них, по сути, нет конкурентов. Есть наушники, которые звучат лучше или предлагают больше возможностей, но по совокупности параметров модель Apple не зря является бестселлером.

Тут и хорошая автономность, и компактный размер, и неплохой для этого класса звук, и удобный компактный футляр. Однако, судя по всему, у AirPods наконец-то появился настоящий конкурент.

Компания Huawei представила наушники FreeBuds, которые во многом очень похожи на модель Apple, но при этом во многом и лучше. Начнём с самого впечатляющего - автономности. Huawei утверждает, что её новинка сможет проработать до 10 часов! Это вдвое больше, чем у продукта Apple. Сколько к этому добавит футляр, неизвестно.

Также FreeBuds будут доступны в чёрном цвете, чего не предлагает Apple. Кроме того, журналисты, которым удалось опробовать наушники, утверждают, что они лучше изолируют от внешних шумов.





Стоить новинка будет 160 евро.