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Полностью беспроводные наушники Huawei FreeBuds очень похожи на Apple AirPods, но вдвое превосходят их по автономности
22:50 28.03.2018 |
Беспроводные наушники Apple AirPods появились ещё осенью 2016 года. И до сих пор у них, по сути, нет конкурентов. Есть наушники, которые звучат лучше или предлагают больше возможностей, но по совокупности параметров модель Apple не зря является бестселлером.
Тут и хорошая автономность, и компактный размер, и неплохой для этого класса звук, и удобный компактный футляр. Однако, судя по всему, у AirPods наконец-то появился настоящий конкурент.
Компания Huawei представила наушники FreeBuds, которые во многом очень похожи на модель Apple, но при этом во многом и лучше. Начнём с самого впечатляющего - автономности. Huawei утверждает, что её новинка сможет проработать до 10 часов! Это вдвое больше, чем у продукта Apple. Сколько к этому добавит футляр, неизвестно.
Также FreeBuds будут доступны в чёрном цвете, чего не предлагает Apple. Кроме того, журналисты, которым удалось опробовать наушники, утверждают, что они лучше изолируют от внешних шумов.
Стоить новинка будет 160 евро.
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