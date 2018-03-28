Huawei Mate RS Porsche Design: всё самое лучшее от P20 Pro в эксклюзивной обёртке

Новые смартфоны флагманской серии от Huawei - модели P20 и P20 Pro - произвели ожидаемое впечатление высокотехнологичной продукции и заслужили отдельного внимания 3DNews в виде предварительного обзора гаджетов. Однако не менее любопытным мобильным сюрпризом, который придётся по вкусу довольно ограниченному кругу пользователей, оказался Huawei Mate RS Porsche Design. Стоит сразу отметить, что данное устройство относится к элитной дизайнерской серии устройств, в разработке которых принимают участие специалисты студии Porsche Design. Это гарантирует смартфону уникальную стилистику и ряд дополнительных опций премиального характера, что, в свою очередь, отражается на его конечной стоимости.





Huawei Mate RS Porsche Design: «Он вам не P20 Pro!»

Необходимо начать с того, что модель Huawei Mate RS Porsche Design является улучшенной версией смартфона Huawei Mate 10 Pro и с недавно анонсированным P20 Pro имеет не так уж много общих моментов. Huawei Mate RS Porsche Design получил 6-дюймовую OLED-панель с разрешающей способностью 2880 × 1440 точек, в то время как P20 Pro оснастили OLED-матрицей с диагональю 6,1 дюйма и разрешением 2240 × 1080 пикселей. Дисплей, выполненный в формате 18:9, плавно переходит на боковые грани корпуса благодаря загнутым краям. Первое, что бросается в глаза при беглом взгляде на экран новинки - отсутствие выреза на дисплее под динамик и фронтальную камеру. Смартфон Huawei Mate RS Porsche Design, как и Huawei Mate 10 Pro, лишён своеобразных визуальных идентификаторов, надиктованных Apple и Essential Corp.

А вместо «сердца» - пламенный HiSilicon Kirin 970

С аппаратной частью Mate RS Porsche Design именитый китайский производитель мудрствовать не стал. Его выбор пал на собственную топовую SoC, которую они также установили в P20/P20. В тандеме с восьмиядерным чипом Kirin 970 выступают 6 Гбайт оперативной памяти. Популяризация видеоформата 4К, обилие ресурсоёмких мобильных приложений с акцентом на 3D-графику, а также способность флагманских смартфонов раскрывать потенциал Loseless-форматов наложили свой отпечаток на требования к минимальному объёму встроенной памяти. Задумываться о нехватке свободного пространства владелец Huawei Mate RS Porsche Design станет в последнюю очередь. В базовой комплектации устройство получило флеш-накопитель на 256 Гбайт, а более дорогая версия - аж на 512 Гбайт. При этом в Huawei решили не убирать слот для карт microSD, так что удалять старый контент для экономии места вряд ли придётся.

Смартфон Huawei как замена бюджетным зеркальным фотоаппаратам

Тыльная камера Huawei P20 Pro - тройной модуль в формате 20 Мп + 40 Мп + 8 Мп с диафрагмой ƒ/1,6 + ƒ/1,8 + ƒ/2,4, трёхкратным оптическим зумом (он же в рекламе - 5x гибридный зум) и оптической стабилизацией изображения - без изменений перекочевала в Huawei Mate RS Porsche Design. Хотелось бы увидеть хоть какие-то незначительные улучшения, наподобие уникального софта для фото- или видеосъёмки или дополнительный набор режимов. Увы, но ничего такого элитный смартфон предложить не может. Тем не менее, согласно DxOMark, установленная в Huawei P20 Pro и Huawei Mate RS Porsche Design тройная камера - лучшее на сегодня решение в мобильной индустрии.

Так а за что €2000?

Чем же так выделяется Huawei Mate RS Porsche Design на фоне Huawei P20 Pro? Ёмкость аккумуляторной батареи изменений не претерпела и составляет те же 4000 мА·ч. Но, в отличие от флагмана P-серии, версия от Porsche Design может заряжаться по воздуху благодаря поддержке Qi-стандарта. Приятный бонус, но явно не самый важный и уж тем более не стоящий пару сотен евро сверху.

А вот дополнительный дактилоскопический сканер (да, в смартфоне их два) ввиду сложности размещения может теоретически оправдывать установленную производителем цену. Huawei Mate RS Porsche Design имеет биометрический модуль для идентификации пользователя по отпечатку пальца как на тыльной стороне устройства, так и дублирующий его датчик, встроенный в экран. Huawei последовала примеру Vivo, но при этом решила оставить право выбора: хотите - прикладываете палец к «кружочку» под камерой, хотите - разблокируйте смартфон касанием по экрану.

Габаритные размеры Mate RS Porsche Design составляют 152,9 × 72,5 × 8,5 мм, а масса - 183 г. Заявленное оригинальное оформление корпуса в стиле спорткара 911 GT3 RS носит весьма условный характер, придавая смартфону определённый шарм и выделяя его на фоне текущего ассортимента Huawei.

Почём эксклюзив для народа?

Huawei Mate RS Porsche Design поступит в продажу 12 апреля 2018 года. Для заказа устройство будет доступно в двух цветовых решениях - красном и классическом чёрном. Стоимость версии с флеш-накопителем на 256 Гбайт составит €1695, а вот модель с 512 Гбайт встроенной памяти обойдётся уже в €2095.