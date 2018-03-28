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Google запретила несертифицированным Android-устройствам использовать свои сервисы
10:15 28.03.2018 |
Компания Google предприняла важный шаг для борьбы с производителями смартфонов, которые устанавливают основной набор приложений для Android, не проходя сертификационные процедуры. По данным портала XDA-Developers, теперь пользователи с несертифицированным Android-устройством не смогут авторизовываться в своей учетной записи Google.
Данная мера призвана предотвратить предварительную установку приложений на несертифицированные устройства, поскольку ряд компаний-производителей пропускают тестовый комплект совместимости Google, а затем устанавливают приложения и службы Google Play. Таким образом производители злоупотребляли функцией, предназначенной для пользовательских прошивок.
На несертифицированном устройстве во время загрузки будет отображаться сообщение «Устройство не сертифицировано Google», а затем доступ к учетной записи в основных приложениях Google, таких как Gmail, Chrome, Maps, YouTube и пр. будет заблокирован. Сообщение также предупреждает производителей о необходимости лицензии на распространение приложений и сервисов Google.
В данной ситуации единственным вариантом для пользователя будет обращение к производителю в надежде, что он все же пройдет сертификацию Google.
Сертификация позволяет Google обеспечить безопасность устройств и гарантировать отсутствие предварительно установленных вредоносных программ. Процедура также помогает гарантировать совместимость.
Однако Google предлагает обход для владельцев смартфонов c пользовательскими прошивками. Они смогут внести свое устройство в белый список на странице регистрации несертифицированных Android-устройств. В общей сложности пользователь сможет зарегистрировать до 100 идентификаторов Android ID.
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