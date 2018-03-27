Samsung и KDDI провели успешные полевые испытания 5G-связи

Южнокорейская компания Samsung Electronics и японский телекоммуникационный гигант KDDI отрапортовали об успешных испытаниях мобильной связи пятого поколения (5G) в полевых условиях.

Тестирование проводилось на стадионе Okinawa Cellular Stadium в Японии. Был задействован миллиметровый диапазон. Испытания осуществлялись с использованием ряда передовых технологий, которые в перспективе станут частью инфраструктуры 5G.

Samsung и KDDI использовали планшетные компьютеры. В рамках эксперимента осуществлялись загрузка и трансляция видеоматериалов высокой чёткости в формате 4К. Таким образом, показана возможность использования связи пятого поколения для передачи видео высокого разрешения на спортивных мероприятиях.

Нужно отметить, что Samsung и KDDI объединили усилия для развития 5G-технологий в 2015 году. В конце прошлого года компании сообщили об успешном проведении первых испытаний системы 5G-связи на поезде, движущемся со скоростью 100 км/ч. Пиковая скорость передачи информации достигла 1,7 Гбит/с. Во время тестирования осуществлялась загрузка видеоматериалов ультравысокого разрешения 8К. В обратном направлении передавалось 4К-видео, снятое на камеру, которая была установлена на поезде.

Ожидается, что технологии 5G создадут новые возможности для интеллектуальных и эффективных приложений, подключенных к множеству устройств и работающих в самых разных коммерческих областях и отраслях экономики.